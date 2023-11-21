電費快比房租貴！專家揪「耗電猛獸」 內行激推1神器：裝完省5千
節省電費不但能拯救荷包更是幫助地球環保，對租屋族群尤其重要。一名網友發文指出，她收到台電帳單才發現本期電費要6000多元，竟快比房租還要貴，且她根本沒開冷氣，最後專家才檢查出元凶，就是浴室的家用儲蓄型電熱水器，貼文曝光後，多數網友都建議她在電熱水器上安裝定時器，一次可以省下許多用電，「我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書「爆系知識家」貼文，透露她一家五口在外租屋，租屋處的浴室有提供家用儲蓄型電熱水器，且還超大公升數，沒想到近期收到8月至10月份的台電帳單，竟要支付6472元，原PO找了水電專家諮詢，才發現電費暴漲的原因就是熱水器，令她驚喊：「沒冷氣，這樣正常嗎？要洗才開跟一直開著兩種都試過也沒什麼差別！電費都快比房租貴了。」
貼文一出，網友們紛紛留言，「建議用熱泵熱水器～省電多了，最少差一半」、「這種是最耗電的…不如用天然氣，差很大」、「改瞬熱式的吧～比儲熱式的好用很多」。 還有人建議安裝「定時器」，「裝個定時器，我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000」、「儲熱式電熱水器都要搭配定時器使用，最好不要一邊洗，讓桶子一邊加熱，這樣會非常耗電」。
事實上，台電就曾在臉書分享「吃電怪獸圖鑑」，其中包含穩定進攻型有電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會一直吃掉你的電，建議可加裝定時器，避免長時間保溫；而低調隱藏型有電視機上盒、音響、噴墨印表機，待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸。最重要的是，當有長時間不會使用的家電時，一定要關閉電器主電源，並且養成將電力插頭拔除的好習慣，不僅可以省電、省錢又安全。