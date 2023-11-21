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粉絲拿刀闖SJ圭賢休息室「是要砍其他演員」！氣喊：偶像沒認出我

▲Super Junior（SJ）成員圭賢為了阻止持刀女子行凶受傷，但凶手的目標不是圭賢而是演員朴恩泰。（圖／圭賢IG）
▲Super Junior（SJ）成員圭賢為了阻止持刀女子行凶受傷，但凶手的目標不是圭賢而是演員朴恩泰。（圖／圭賢IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團Super Junior（簡稱：SJ）成員圭賢19日傳出在音樂劇化妝間遇到30多歲女子持刀闖入，圭賢為了阻止對方，手指不慎受傷。今（21）日警方公開凶手目標其實是演員朴恩泰，犯案動機只因為偶像沒有認出她，凶手表示：「你認不出我是你的粉絲嗎？」相當荒謬。

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▲行凶女子目標是朴恩泰，非SJ成員圭賢。（圖／翻攝머니투데이）
▲行凶女子目標是朴恩泰，非SJ成員圭賢。（圖／翻攝머니투데이）
犯案的30歲女子行凶後立即被逮捕，警方調查該女沒有跟蹤、騷擾前科，但確實患有精神疾病，而凶手跟演員們皆不認識，是在看完表演後闖進化妝間。

根據《머니투데이》報導，凶手接受調查時，承認目標不是圭賢而是朴恩泰，凶手陳述：「演員沒有認出我是粉絲，所以很生氣才犯下了罪行。」目前警方正在調查她準備凶器的過程、從哪取得凶器。

朴恩泰表示完全沒看過該女，但粉絲俱樂部則發現，凶手過去有參與見面會等公開活動；朴恩泰雖然沒事，但精神些微受創，近期需要休養，為了避免凶手再次闖入，短期內會減少粉絲活動。朴恩泰也透過公司表示，對圭賢感到抱歉，同時謝謝對方的救人之舉；圭賢經紀公司也透露藝人僅手指受傷，不會影響日常生活，請外界不必擔心。

▲圭賢在阻止陌生女子行兇過程，意外被擊傷。（圖／圭賢IG）
▲圭賢在阻止陌生女子行凶時意外被刀劃傷。（圖／圭賢IG）
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