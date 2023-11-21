粉絲拿刀闖SJ圭賢休息室「是要砍其他演員」！氣喊：偶像沒認出我
韓團Super Junior（簡稱：SJ）成員圭賢19日傳出在音樂劇化妝間遇到30多歲女子持刀闖入，圭賢為了阻止對方，手指不慎受傷。今（21）日警方公開凶手目標其實是演員朴恩泰，犯案動機只因為偶像沒有認出她，凶手表示：「你認不出我是你的粉絲嗎？」相當荒謬。
記者陳雅蘭／綜合報導
犯案的30歲女子行凶後立即被逮捕，警方調查該女沒有跟蹤、騷擾前科，但確實患有精神疾病，而凶手跟演員們皆不認識，是在看完表演後闖進化妝間。
根據《머니투데이》報導，凶手接受調查時，承認目標不是圭賢而是朴恩泰，凶手陳述：「演員沒有認出我是粉絲，所以很生氣才犯下了罪行。」目前警方正在調查她準備凶器的過程、從哪取得凶器。
朴恩泰表示完全沒看過該女，但粉絲俱樂部則發現，凶手過去有參與見面會等公開活動；朴恩泰雖然沒事，但精神些微受創，近期需要休養，為了避免凶手再次闖入，短期內會減少粉絲活動。朴恩泰也透過公司表示，對圭賢感到抱歉，同時謝謝對方的救人之舉；圭賢經紀公司也透露藝人僅手指受傷，不會影響日常生活，請外界不必擔心。
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