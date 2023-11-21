GD「連三陰」沒吸毒！難過低頭眼眶含淚 自我安慰：不知該說什麼
韓流天團BIGBANG隊長G-Dragon（本名：權志龍、簡稱GD），日前被懷疑去年12月有吸毒，GD數次出面喊冤，並主動到案接受調查，國立科學搜查研究院（簡稱：國科搜）還他清白，證實毛髮、指甲等精密檢查結果皆為陰性反應，確定沒有吸毒；《聯合新聞TV》今（21）日也公開GD的受訪影片，GD講到眼眶泛紅、數度哽咽，粉絲直呼心疼。
記者陳雅蘭／綜合報導
國科搜一連兩天公開GD毛髮、指甲的精密檢查結果皆為陰性，包含11月6日GD主動到案調查時的簡易試劑陰性結果，「連三陰」證明他的清白，打臉警方「檢查結果尚未出來，過程等待中」的說詞；警察最後則以「因為案件調查中，與嫌疑犯有關的結果無法對外公開」為由回應。
根據相關人員表示，頭髮可依照長度來確認1年內是否吸毒，指甲分析可追溯5個月至6個月前是否吸毒。
「GD是否吸毒」網路風向大逆轉，《聯合新聞TV》公開GD日前受訪喊冤的影片，GD哽咽提到過去都以「一切都會變好的」、「不要太自責」來安慰自己，但他明明就沒吸毒，所以最近都不知道該對自己說什麼，GD甚至一度泛淚，畫面讓粉絲不捨；網友認為此前結果已呈現陰性，警方卻緊迫追著GD調查，「是不是有點太過了？」
GD也表示，他不會藉由吸毒來舒壓，他有專屬自己的消化方式，「但絕對不是毒品」，假如身邊出現毒品誘惑，他一定會主動避開，嚴重的話還會出手制止。
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