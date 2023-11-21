法國記者來台3個月！列「10優勢」贏過法國 最愛它：真的救了我
隨著疫情緩解，許多外國人來台觀光、留學，一名來自法國里爾（Lille）的正妹小記者艾蜜莉（Emilie）就透露，她目前來台灣旅居3個月，觀察出10點台灣贏過法國的差異，其中台灣超商更是一大優勢，讓她興奮直呼：「台灣便利商店真的救了我，真的什麼都有。」
記者賴禹妡／綜合報導
艾蜜莉近日接受YouTube頻道「不要鬧工作室」採訪，她表示之前曾在法國主修新聞學，在荷蘭唸書時也做過不少訪問，目前旅居台灣已經3個月，發現法國與台灣擁有許多差異，其中10點讓她最印象深刻。第一個就是台灣的美食不但價錢便宜，且選擇性多，即使天天吃外食也不膩，「不像在法國我天天只能自己煮那個一樣的夭壽青醬義大利麵」。
艾蜜莉表示，台灣的捷運比起法國乾淨很多，因為法國捷運沒有禁止飲食，甚至還可以喝酒，且台灣人上捷運都會乖乖排隊，車廂也非常安靜，票價還很便宜。另外，台灣人普遍友善、樂於助人，同時又禮貌保守，反觀法國人就比較自我中心。
艾蜜莉還指出，台灣年輕人的休閒活動相當有趣，還可以去KTV唱歌，但她在法國只能參加派對、打保齡球。除此之外，艾蜜莉發現在台灣大學課堂上，不但可以吃東西聽課，且多數學生對老師都很尊重。
身為女性，艾蜜莉強調在法國通常連去轉角商店都要打扮，但台灣女生可以穿著自在地出門，「這就是為什麼我比較喜歡台灣，因為更輕鬆」。在法國街頭時常發生女性被性騷擾的事件，但她在台灣從沒碰過這些情況，甚至台灣女生連進夜店有時都不用付錢，「在法國女生至少都還是要付入場費」。
艾蜜莉非常喜歡台灣建築，她認為寺廟都有很鮮明的顏色及風格，法國教堂則通常呈現灰色系。最後，台灣最強優勢就是隨處可見的超商，「台灣便利商店真的救了我，真的什麼都有，歐洲就沒有這種商店」。