CoCo日焙珍珠奶茶「第二杯10元」！星巴克、康青龍都「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天11月21日一日限定，祭出大家都愛喝的日焙珍珠奶茶(大)「第二杯10元」優惠！選用日本鹿兒島茶葉，經慢火焙烤的日式工法，能喝到濃濃炭焙香，醇厚溫潤不澀口的風味，超適合做成奶茶配珍珠。
提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限11月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」倒數2天
星巴克推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡」好友分享日，即日起至11月23日，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。相當於「買一送一」還有倒數2天喝起來。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌康青龍：會員開搶「1元飲品券」！爽喝「買一送一」
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，即日起至11月25日，有沁心金萱、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶「1元超值券」可搶；11月27日至11月29日，開搶沁心金萱、青龍茶王、粉紅佳人「超值半價券」；而12月4日、12月11日至12月12日，則有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。