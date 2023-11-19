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星巴克「買一送一」喝4天！CoCo、珍煮丹等3大手搖飲也「買1送1」

▲氣溫直降，手搖飲優惠改喝熱飲也好划算！星巴克「買一送一」連喝4天，再幫大家一次整理CoCo都可、珍煮丹等3大手搖飲也「買1送1」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲氣溫直降，手搖飲優惠改喝熱飲也好划算！星巴克「買一送一」連喝4天，再幫大家一次整理CoCo都可、珍煮丹等3大手搖飲也「買1送1」。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

氣溫直直降，手搖飲優惠改喝熱飲一樣好划算！星巴克明（20）日起「買一送一」連喝4天，再幫大家一次整理CoCo都可、珍煮丹等3大手搖飲料也「買1送1」，好康折扣就看這一篇。

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📌星巴克「買一送一」連喝4天！
星巴克推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡」好友分享日，11月20日至11月23日，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。相當於「買一送一」連喝4天！

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲雙11咖啡、手搖飲料優惠懶人包！再睡5分鐘、功夫茶、TEA TOP星巴克都「買一送一」，CoCo都可第二杯半價，春陽茶事全品項7折、85度C第二杯薑茶11元等。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）
▲星巴克截圖活動，可享「買一送一」連喝4天。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）
📌CoCo都可：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；並將全新日式黑糖蕨餅加入日式焙奶茶打造成「日焙蕨餅奶茶」。即日起至11月21日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出輕乳茶(M)、日焙蕨餅奶茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；茶色生香專屬紙杯、增香吸管都是數量有限送完為止。

▲CoCo都可新推「日式黑糖蕨餅」配料。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可新推「日式黑糖蕨餅」配料。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌珍煮丹：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
珍煮丹即日起至11月21日，在Uber Eats也有獨家2款手搖飲料「買一送一」。點購「青檸蘋莓紅(L)」及「青檸蘋莓綠(L)」即享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五，雙人享受或多人同享皆可。

▲珍煮丹Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）
📌Mister Donut指定飲品「買一送一」　7個甜甜圈221元　
Mister Donut即日起至11月19日，任選7個甜甜圈優惠價221元，限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品，不得與其他優惠併用，數量有限，售完為止。指定飲品「可可伯爵鮮奶茶買一送一」，自帶飲料杯可再享環保優惠5元，不得與其他現作飲品優惠合併併用。

▲Mister Donut指定飲品「買一送一」、7個甜甜圈221元。　（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut指定飲品「買一送一」、7個甜甜圈221元。　（圖／Mister Donut提供）

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