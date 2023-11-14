咀嚼控喝CoCo、星巴克買一送一　五桐號等3大手搖新配料一篇看懂

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CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；並將全新日式黑糖蕨餅加入日式焙奶茶打造成「日焙蕨餅奶茶」。即日起至11月21日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出輕乳茶(M)、日焙蕨餅奶茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；茶色生香專屬紙杯、增香吸管都是數量有限送完為止。
📌星巴克今起「買一送一」！爽喝葛粉燕麥那堤、太妃核果那堤
星巴克帶來冬日幸運的飲料，指定品項好友分享日即日起至11月15日，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、太妃核果那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共10大人氣飲品，通通一次降價爽喝優惠。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌可不可熟成紅茶：台式和菓子的「菓玉」
可不可熟成紅茶悄悄開賣加料新品「菓玉」，號稱「台式和菓子」，口感介於粉粿與愛玉之間的Q彈軟嫩，單純味道滿足咀嚼控的療癒感，又不會搶走手搖飲料的風味，推薦搭配茶飲或歐蕾系列都很適合喔。
📌CoCo都可：把「日式黑糖蕨餅」加入手搖飲料
CoCo都可把日式甜點加進手搖飲料了！咀嚼控這下除了有健康高纖的飽足燕麥可以咬，冬天還有「日式黑糖蕨餅」可以嚐鮮。全新日式黑糖蕨餅可不是粉粿，口感略有不同滋味，現在於外送平台Uber Eats上，還有搭配日式焙奶茶的「日焙蕨餅奶茶」買一送一優惠。
📌五桐號：首創多多粉粿！開喝「乳酸多多系列」
台灣人愛喝的多多綠變成配料了！五銅號首創Q彈酸甜的「多多粉粿」，並推出酸爽的「青檸多多凍飲」、果香飽滿的「荔枝多多凍飲」及翻玩經典的「綠茶多多凍飲」新口味上市，還開放咀嚼控實現配料自由，全新3款多多凍飲系列都能免費換料，想喝綠茶凍、多多粉粿都可自由選擇。