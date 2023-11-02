星巴克耶誕杯「買一送一」！迷客夏、五桐號、Mr.Wish手搖飲新品

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總算盼到星巴克「太妃核果那堤」回歸！2023年限定Reimagine Your Holiday耶誕杯4款也悄悄曝光。明天11月3日慶祝耶誕奇蹟來臨，星巴克推出快閃好友分享日，一日限定「買一送一」優惠。11月3日活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌迷客夏：日本道地抹茶新品
迷客夏即將於11月8日推出全新「日式茶職人」系列新品，嚴選日本福岡縣八女郡 「原野製茶本舖」，打造全系列玄米抹茶飲品，並回歸大升級靜岡焙茶系列飲品，與最新的「糖蜜雙色小圓仔」的清甜糯米香紅白湯圓，十分搭襯又順口。
📌五桐號：首創多多粉粿！開喝「乳酸多多系列」
台灣人愛喝的多多綠變成配料了！五銅號首創Q彈酸甜的「多多粉粿」，並推出酸爽的「青檸多多凍飲」、果香飽滿的「荔枝多多凍飲」及翻玩經典的「綠茶多多凍飲」新口味上市，還開放咀嚼控實現配料自由，全新3款多多凍飲系列都能免費換料，想喝綠茶凍、多多粉粿都可自由選擇。
五桐號還推出區域限定、一公升裝的「茶香桐享瓶」，到指定門市購買大杯醇茶，加20元即可將700mL飲料升級為1000 mL，如果拿著桐享瓶到全台門市回購，現買現折、最高有20元折扣。限定台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東門市。
📌Mr.Wish：開喝濃郁太妃糖系列！超萌加菲貓收納飲料提袋加購
迎接涼爽秋天，Mr.Wish鮮果茶玩家為奶茶控打造濃郁太妃糖系列飲品，以濃郁太妃糖搭上小焙烏龍奶茶、並撒上智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽的「湖塩太妃烤奶」，及慢火熬製的太妃糖加入香醇鮮奶與白玉珍珠的「白玉珍珠太妃鮮奶」，咀嚼感十足，幸福感爆棚。
與加菲貓聯名合作更有限定全新週邊，即日起凡購買Mr.Wish任何飲品，即可以149元加購「超萌加菲貓收納飲料提袋」，平常是超級Q萌的「加菲貓大頭娃娃小吊飾」，買好飲料即可拉出收納式的飲料提袋使用，好萌好療癒，數量有限售完為止喔