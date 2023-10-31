星巴克耶誕杯「太妃核果那堤」搶先喝！麻古茶坊芋泥系列升級回歸
又等了一年！星巴克鐵粉們總算盼到「太妃核果那堤」年末11月2日回歸，使用星巴克APP行動預點，星禮程會員今（31）日起就可以提早兩天，搶先喝到太妃核果風味那堤！2023年限定Reimagine Your Holiday耶誕杯4款也悄悄曝光。手搖飲料麻古茶坊則於明天11月1日，升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列，開喝季節限定的「芋泥波波鮮奶2.0」、「濃厚芋泥鮮奶」。
記者蕭涵云/綜合報導
📌星巴克「太妃核果風味那堤」搶先喝
星巴克年末必喝的耶誕傳統，「太妃核果風味那堤」以絲滑現蒸牛奶，搭配經典濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿，再擠上香滑鮮奶油並撒入香甜太妃蜜糖碎片，鐵粉直說「沒有喝到太妃，就好像沒有過耶誕節」。10月31日至11月1日，星禮程會員使用星巴克APP行動預點服務，可搶先點購大杯(含)以上，太妃核果那堤（冰／熱）及特選太妃核果那堤（冰／熱）。
📌2023年Reimagine Your Holiday限定4款耶誕杯
星巴克每到年底耶誕節便會推出限定節慶造型外帶紙杯，2023年限定Reimagine Your Holiday耶誕杯，同樣打造4款不同的杯身圖樣，今年透過全新的視角重新構思懷舊情懷。
📌手搖飲料「麻古茶坊」升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列
麻古茶坊將於11月1日，升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列，季節限定的濃芋大份量雙重新升級「芋泥波波鮮奶2.0」，容量直接從500cc增為700cc，綿密濃郁的大甲芋頭芋泥，搭配麻古特製波波、Q彈有嚼勁的小珍珠、香醇鮮奶，超滿足；全新上市的「濃厚芋泥鮮奶」，可以單純品嚐每日現煮現蒸的芋泥，搭配完美比例的鮮奶，越喝越上癮。