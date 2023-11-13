星巴克今起「買一送一」3天有太妃核果那堤　鶴茶樓X粉紅貓ZIZONE

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星巴克帶來冬日幸運的飲料，指定品項好友分享日11月13日至11月15日，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、太妃核果那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共10大人氣飲品，通通一次降價爽喝優惠。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌鶴茶樓X韓國粉紅貓ZIZONE！週邊商品搶先看
鶴茶樓聯名韓國粉紅貓ZIZONE，11月15日登場5款療癒聯名杯＋10款超實用週邊商品一次看。搭乘鶴茶樓吉祥物「丹頂鶴」接送來台，美式風格的頑皮粉紅貓Pingo、天真麵包鳥BREAD18、與正經小鼠Z.Z，一起在充滿東方禪意的山水畫杯身上，練武術、喝珍奶；從門市櫃檯匾額、牆面裝飾、及人形立牌，也將同步換成聯名版。
到鶴茶樓單次消費滿98元，即可加購1項週邊商品；滿196元可加購2項，以此類推；。提醒大家，不開放預訂、預購、外送隨單加購；週邊商品限量發售，以各店庫存量為主喔。
◾️ 文件夾（A4 / 3色入）加購價88元
◾️ 飲料提袋（藍 / 綠共兩色）電繡與絨毛設計。加購價188元
◾️ 折疊購物袋（40x39公分）吊飾玩偶與隨身袋兩用設計。加購價248元
◾️ 燒酒杯（66ml / 4入）加購價348元
◾️ 連帽毛毯（毛絨材質）加購價398元
◾️ 不鏽鋼保溫杯（700ml 保冰 / 保熱，寶寶藍 / 檸檬黃共兩色）杯蓋附提把。加購價428元
消費還可抽獎Pingo、Bread18、Z.Z共3款角色貼紙，11月15日至11月28日、及12月6日至12月19日分為兩波段抽獎，活動期間至門市購買任意飲品，標註@鶴茶樓分享至限動FB或IG，，即可摸彩試手氣，獲得免費貼紙。提醒大家，限當下分享並限抽一次，恕不提供換款。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！