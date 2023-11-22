他不信基隆禁忌！要老闆「菜多」碗變臉盆裝 買個滷味傻眼變火鍋
基隆的「都市傳說」很多，像是降雨30%等於百分百會下雨、假裝不等公車時公車就會來了，那你有沒有聽過去滷味店不能跟老闆說「菜多」。YouTuber「蝦土豆」日前到基隆某家滷味攤用餐，鐵齒跟老闆要求「菜多」，沒想到點個滷味變火鍋，整個臉盆端上桌。
記者黃韻文／綜合報導
自稱「邊緣的美食家」的YouTuber「蝦土豆」，擁有13.3萬人訂閱，時常分享餐廳、吃到飽等美食影片。蝦土豆日前發文分享，到基隆已經幾年了，一直不相信基隆自古有個傳說，那就是「不要去基隆某一間滷味店點滷味要求菜多」。
蝦土豆說，尤其是一個人生活的社會邊緣人，是千萬不能觸碰的大忌。「但今天我信了！」蝦土豆附上驚人照片，只見他前去用餐並要求菜多後，老闆竟然用一個大臉盆，裝了一座滷味山上桌，滿滿蔥花、豆芽菜好像不用錢一樣。
據了解，這是位於基隆中山區復興路上的滷味攤，在當地十分知名，且「菜多」禁忌已有超過10年以上之久，老顧客也紛紛現身附和：「不用要求就很可怕了」、「買了一次不到200元的滷味，變成一鍋豆芽菜火鍋！」還有人強調，絕對不能說「菜多」之外，連正常也不行說，上次買了一家人吃不完。
在地知情的民眾透露，老闆從以前就是這種風格，所以很多顧客喊餓，最後都被嚇到、飽到需要打包。就連外帶餐點也是，若是不信邪的人，就會被豆芽菜山淹沒。熟客也大讚：「老闆最喜歡學生去他店裡說好餓，他會特別照顧學生，是一個很優質的老闆。」