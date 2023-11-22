今小雪最低溫12.1度！明晚起2波冷空氣接力 大台北轉雨高溫降6度
今天（22）日是節氣「小雪」，今晨各地大致晴朗，全台平地最低溫出現在雲林縣崙背的攝氏12.1度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明（23）日白天天氣類似，但入夜東北季風增強，週五至週六（11月24日至11月25日）北海岸、東半部轉雨，高溫剩下攝氏21至22度，和前一天相比有攝氏5至6度落差，下週一（11月27日）也有另一波東北季風，民眾請特別留意。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，，今、明兩天受「變性大陸氣團」影響，各地大致晴朗，東半部偶有飄零星小雨的機率；白天舒適至微熱，入夜偏涼至微冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏14至29度、中部攝氏13至29度、南部攝氏14至30度、東部攝氏14至30度。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明晚起「東北季風」逐漸增強，週五至週六迎風面雲量增，北海岸、大台北、東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣，桃園以南晴時多雲，冷空氣偏弱，北台高溫降、略轉涼。中央氣象署指出，屆時北台灣白天降溫較明顯，高溫剩下攝氏21至22度，和前一天相比有5至6度落差，各地低溫影響則較小，維持在攝氏16至18度。
此外，吳德榮提及，下週日（11月26日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫略升。下週一下半天，另一波「東北季風」南下，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台灣再轉涼；下週二（11月28日）環逐漸轉乾、西半部晴朗、東半部仍偶有局部短暫雨。