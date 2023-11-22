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好市多黑五第3天優惠！Apple筆電「3萬元有找」　星巴克咖啡8折

▲好市多黑五第三天優惠，超夯Calvin Klein 男純棉短袖上衣，平均單件183元必搶，還有星巴克膠囊咖啡8折。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五第三天優惠，超夯Calvin Klein 男純棉短袖上衣，平均單件183元必搶，還有星巴克膠囊咖啡8折。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，第三天（22日）賣場隱藏優惠商品包括，星巴克膠囊咖啡下殺8折，必搶推薦有「Calvin Klein 男純棉短袖上衣三件組」特價549元，相當於單件183元入手；Apple MacBook Air Ｍ2現折3600元，只要29999元帶回家，相當於官網原價35900再打8折價入手。

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【生活用品】

◾ERGOKING 全功能網布人體工學椅，原價8799元、特價6999元（8.1折）

◾Calvin Klein 男純棉短袖上衣三件組，原價749元、特價549元（8折）

◾Hotel Grand 舒適羽毛枕2入 50公分 X 71公分，原價849元、特價679元（8.1折）

◾Onkaparinga 羊毛枕 73公分 X 48公分 X 2.5公分，原價589元、特價469元（8.1折）

◾Super Nature 蘆薈潤髮乳 888毫升，原價539元、特價279元（5.1折）

◾AHC 黃金逆時煥顏精萃 60毫升，原價949元、特價699元（7.3折）

◾蘇菲 導管式衛生棉條一般型 純棉表層29入，原價369元、特價269元（7.3折）

【3C家電】

◾PHILIPS 飛利浦三刀頭電鬍刀，原價3899元、特價3119元（8折）

◾DEWALT 得偉 38公升 商用乾濕兩用吸塵器，原價3200元、特價2799元（8.5折）

◾Tefal 法國特福 真空高速調理機 冷熱高強度玻璃雙杯，原價12999元、特價10399元（8折）

◾SUMSUNG 55吋 4K顯示器，原價 23699元、特價19499元（8.3折）

◾DJI MINI 2 SE 空拍機雙電池組合含收納包，原價10999元、特價9399元（8.6折）

◾華碩 15.6吋 翻轉筆電，R7/8G/512G M1502QA-0031b5800h/1.7kg，原價20399元、特價16299元（8折）

◾Apple MacBook Air 13吋 M2晶片 8核心 8GB 256GB，原價33599元、特價29999元（9折）

【生鮮美食】

◾空運新鮮大西洋鮭魚，原價599元、特價499元（8.3折）

◾星巴克膠囊咖啡組，派克市場&家常美式各36個，原價1425元、特價1140元（8折）

2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，首日民生必需品優惠包生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！

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