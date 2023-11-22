陸網紅迪化街買糖「1包1千元」！台人傻眼 店家：牛軋糖界愛馬仕
中國知名網紅「Sean」與好友「陳老師」今年來台灣二度旅遊，Vlog影片吸引許多網友關注。近日Sean就到台北迪化街踩點，期間購入了一袋1000元的牛軋糖及120元的冰淇淋，引起台灣網友熱議，直呼「糖裡面有鑽石？」對此，店家也出面回應，強調牛軋糖使用天然材料才會成本較高，並自詡是「牛軋糖界的愛馬仕」。
記者賴禹妡／綜合報導
Sean近日帶著老婆和陳老師一同逛迪化街，主要是想了解台北具體的物價，一行人走到一半被試吃牛軋糖吸引，並在該店購買了1000元牛軋糖及120元冰淇淋，結帳時並未對價格多加評論，滿足地帶著商品離開。
不過，PTT上卻有網友認為牛軋糖的售價太貴，發文直呼「一袋糖1000塊真的是嚇死我這個台灣人了」。貼文曝光後，也引來其他網友留言「糖裡面有鑽石？」、「價差也太大了吧」、「已經進入連牛軋糖都吃不起的年代了」。但也有人緩頰，「店家沒那麼傻吧！看到有人在拍還敲盤子」、「牛軋糖本來就不便宜」、「朋友之前自己做牛軋糖超好吃，問他有沒有想賣，他說以他的料絕對虧錢，成本很貴」。
對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，業者表示自家牛軋糖使用天然果乾、不加香料，且是用海藻糖與台灣茶葉結合製成，裡頭則加入美國杏仁果等配料，成本比起一般牛軋糖價格要貴上2至3成，自詡是「牛軋糖界的愛馬仕」。
業者還強調，在店面購買牛軋糖都是現場秤重並告知客人價格，若顧客覺得太貴，可以隨對方心意調整成想要的重量去販售。