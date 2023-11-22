獨／他要老闆「菜多點」傻眼！買滷味放1公斤蔥花　滿到用臉盆裝

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蝦土豆貼出驚人照片，只見他買個滷味，鐵齒跟老闆說「菜多點」，下場竟換來一個大鋼盆，除了原先點的滷味食材，還有堆成山的豆芽菜和青蔥。立刻釣出老顧客喊聲：「買過一次不到200元的滷味，變成一鍋豆芽菜火鍋」。
這是位於基隆中山區復興路上的滷味，開業已有16年之久，在當地頗負盛名。《NOWnews》記者找到滷味老闆胡澄灝，他說「蝦土豆」來買滷味時要菜多點，就放了5斤豆芽菜、1斤高麗菜，沒想到還真吃完了，讓他直呼「不錯、不錯」。
胡老闆講話很爽朗，就如給菜般豪邁，他笑說若客人開口「菜多點」，就會豆芽菜大放送，不敢吃豆芽的客人，他就改塞1斤高麗菜；想要「蔥多點」的話，就給兩斤起跳，換算下來，買份滷味等於放了1.2公斤蔥花。
胡澄灝說，慕名來挑戰的人很多，但最後都是「 完了、完了，芭比Q了」，只能打包回家繼續吃。而熟悉的客人則會緊盯著他放菜，一邊急著阻止：「不行不行、太多了。」
為了滿足客人需求，店裡每天要準備100斤豆芽菜、40斤綠色蔬菜（青江菜、波菜等）、30斤高麗菜，一天就用掉10至15大把青蔥。「當時初衷就是希望大家能吃飽，不吃飽來幹嘛。」只要客人喊餓，他加菜毫不心疼。
「菜越貴、我塞越多！」像是玩笑話，但胡澄灝卻是認真的。他坦言前兩個月菜價貴得要死，但也會有便宜的時候，靠著兩相補貼，多年來都是如此，「只要能付得出房租和員工薪水，那就維持下去。」而這一堅持，就是開店16年來沒變過。
在地知情的民眾說，老闆從以前就是這種風格，很多顧客喊餓，最後都飽到被嚇到，就連外帶餐點也是，倒出來後滿滿一大鍋。熟客也大讚：「老闆最喜歡學生去他店裡說好餓，他會特別照顧學生，是一個很優質的老闆。」