《獵人》結局早有準備！冨樫親曝「有4種版本」：小傑老婆已出現

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朝日電視台綜藝節目《イワクラと吉住の番組》，在11月14日播出的內容中，是由各個藝人寄送信件給不同的創作者，其中前「櫻坂46」成員關有美子，則選擇寫信給冨樫義博，想詢問各種有關獵人的問題，然而身為「櫻坂46」粉絲的冨樫也很快回應，親筆信上各寫了許多《獵人》的秘辛，甚至連結局大綱都寫上。
冨樫透露，當《獵人》剛開始連載，自己其實只想好前 3 話內容，而最多觀眾喜愛的獵人試驗劇情，則是自己邊想邊畫，很享受不知道下一步會出現什麼的趣味性，以及自己原本想畫「小傑無法考上獵人執照」，但與責任編輯討論後，才修改成實際連載內容。此外冨樫也在信中毫無保留的誇讚「櫻坂46」，認為每一位成員的表現，都為團體「渲染了美麗又晶瑩剔透的色彩」。
至於全球漫畫迷最在意的《獵人》結局部分，冨樫也坦言，自己早就已經準備好了 A、B、C 3 種結局，以及作為備案的第4種D結局，這是冨樫自己無法完成連載就不幸身亡時才會使用。
而冨樫在親筆信中，也大方地說出D結局的故事大綱，表示這結局會是由小傑的孫女「金」(ギン)與父母進行談話，孫女金表示：「媽媽，我按照約定釣到沼澤之王了，這樣就別再叫我去當獵人了」，媽媽見狀則苦笑：「我還想著把沼澤之王釣上來這件事可以讓她對狩獵覺醒，你說呢」，一旁的爸爸則回應：「一生不出島，繼承店鋪，就是現在的金的願望，我們就尊重她吧」，而小傑的妻子則是鯨魚島上的橘髮辮子女孩，名字叫能子，在漫畫第一話就已經出現。