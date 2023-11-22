日出茶太開喝「玉米濃湯冰沙」加黃色粉條 手搖飲料喝得到黑胡椒
冬天開喝冰的玉米濃湯！不讓超商霜淇淋專美於前，手搖飲料Chatime日出茶太快閃開賣「玉米濃湯冰沙」，香濃起司奶蓋加入獨家黃色粉條、還撒上黑胡椒粒，充滿話題的口味好衝擊、好叛逆，感恩節限定販售。
記者蕭涵云/綜合報導
Chatime日出茶太創意玩食物！突破想像把冬日熱呼呼的玉米濃湯，打造成喝的冰涼手搖飲料。首創「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」，在冰沙上覆蓋香濃起司奶蓋，還加入獨家黃色粉條，看上去就像奶香綿密的黃澄澄濃湯。
最驚人的是，黃金玉米濃湯冰沙還真的在奶蓋上，撒入黑胡椒粒，簡直神還原玉米濃湯。呼應感恩節，只在11月23日至11月30日，於台北天成店、新竹站前店快閃限定開賣。
為讓大家更有感，日出茶太還攜手喜年來，只要購買「黃金玉米濃湯冰沙」，就會贈送「喜年來金牛角玉米點心原味」乙份。邊喝手搖飲料邊吃零食，「玉米濃湯冰沙」配上香脆涮嘴的金牛角超搭！
另外，SUNFRIEND MOUTH則是把人氣手搖飲料，直接進駐便利商店！渾厚風味的「龜記茶王奶茶」，添加特有三十三茶葉，經過反覆焙火及回火後，靜置三十天熟成，因三十三天獨家工法而命名為「三十三茶王」，獨特回甘滋味收服奶茶控。現在獨家於全台小七超商7-ELEVEN都喝得到。