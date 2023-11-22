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日出茶太開喝「玉米濃湯冰沙」加黃色粉條　手搖飲料喝得到黑胡椒

▲不讓超商霜淇淋專美於前，手搖飲料Chatime日出茶太快閃開賣「玉米濃湯冰沙」，香濃起司奶蓋加入獨家黃色粉條、還撒上黑胡椒粒，感恩節衝擊開賣。（圖／六角國際提供）
▲不讓超商霜淇淋專美於前，手搖飲料Chatime日出茶太快閃開賣「玉米濃湯冰沙」，香濃起司奶蓋加入獨家黃色粉條、還撒上黑胡椒粒，感恩節衝擊開賣。（圖／六角國際提供）

記者蕭涵云/綜合報導

冬天開喝冰的玉米濃湯！不讓超商霜淇淋專美於前，手搖飲料Chatime日出茶太快閃開賣「玉米濃湯冰沙」，香濃起司奶蓋加入獨家黃色粉條、還撒上黑胡椒粒，充滿話題的口味好衝擊、好叛逆，感恩節限定販售。

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Chatime日出茶太創意玩食物！突破想像把冬日熱呼呼的玉米濃湯，打造成喝的冰涼手搖飲料。首創「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」，在冰沙上覆蓋香濃起司奶蓋，還加入獨家黃色粉條，看上去就像奶香綿密的黃澄澄濃湯。

▲日出茶太「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」感恩限定價70元。（圖／六角國際提供）
▲日出茶太「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」感恩限定價70元。（圖／六角國際提供）
最驚人的是，黃金玉米濃湯冰沙還真的在奶蓋上，撒入黑胡椒粒，簡直神還原玉米濃湯。呼應感恩節，只在11月23日至11月30日，於台北天成店、新竹站前店快閃限定開賣。

▲凡購買一杯黃金玉米濃湯冰沙，就送「喜年來金牛角」一盒(35g)，數量有限送完為止。（圖／六角國際提供）
▲凡購買一杯黃金玉米濃湯冰沙，就送「喜年來金牛角」一盒(35g)，數量有限送完為止。（圖／六角國際提供）
為讓大家更有感，日出茶太還攜手喜年來，只要購買「黃金玉米濃湯冰沙」，就會贈送「喜年來金牛角玉米點心原味」乙份。邊喝手搖飲料邊吃零食，「玉米濃湯冰沙」配上香脆涮嘴的金牛角超搭！

▲龜記茶王奶茶全台7-ELEVEN，即日起至12月12日獨家販售，單件42元；兩件78元（原價45元/件）。（圖／上友提供）
▲龜記茶王奶茶全台7-ELEVEN，即日起至12月12日獨家販售，單件42元；兩件78元（原價45元/件）。（圖／上友提供）
另外，SUNFRIEND MOUTH則是把人氣手搖飲料，直接進駐便利商店！渾厚風味的「龜記茶王奶茶」，添加特有三十三茶葉，經過反覆焙火及回火後，靜置三十天熟成，因三十三天獨家工法而命名為「三十三茶王」，獨特回甘滋味收服奶茶控。現在獨家於全台小七超商7-ELEVEN都喝得到。


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