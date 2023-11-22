20年中古屋不敢買！眾反曝優勢「比新房好千倍」　專家也點頭認了

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貼文一出，網友紛紛留言，「20年沒問題的房＋管委會有做事，比新成偷工的房＋新管委會磨合中恐怕好1000倍」、「買20-30年內大樓，有沒有大問題，社區如何早就知道，新的不一定好、尤其很多無良建商，大樓外觀很氣派，裡面爛光光」。 不過，也有網友認為，「13年內的房子使用，新的比較嚴格的法規，耐震會比較強」、「20年公寓管線重拉，裝潢費用也很可怕」。
對此，《NOWnews今日新聞》曾採訪到東龍不動產專任委託部經理陳泰源，他強調老舊不代表危樓，老屋不是不能買，而是要評估當時的建築方式，並針對中古屋的買房重點，給出6點避雷技巧：
1、建物結構選擇上，最起碼要是「鋼筋混凝土」，而非「加強磚造」
2、選擇有地下樓層的房子
3、挑選低地質敏感區域
4、早晚都要賞屋一次
5、別漏看公共區域的維護和狀況
6、盡量避免旁邊是「空建地」的社區
除了上述6點外，針對有電梯的大樓，陳泰源更建議除了要挑選信譽良好的建商外，建案的營造廠也值得關注，因為建商可能受限於成本、預算，每次建案都與不同的營造廠合作，因此就算是同一建商出品，還是可能出現品質不一的情況。只要排除這些問題，中古屋因為低公設甚至零公設，對於資金有限的民眾來說，CP值相對比新建案來得高。