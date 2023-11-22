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20年中古屋不敢買！眾反曝優勢「比新房好千倍」　專家也點頭認了

▲許多人對於中古屋都抱有疑慮，認為高屋齡的房子不要輕易入手，但中古屋因價格便宜，其實還是有不少人正在觀望。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲許多人對於中古屋都抱有疑慮，認為高屋齡的房子不要輕易入手，但中古屋因價格便宜，其實還是有不少人正在觀望。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

許多人對於中古屋都抱有疑慮，認為高屋齡的房子不要輕易入手，但中古屋因價格便宜，其實還是有不少人正在觀望。就有一名網友發問「買超過20年的公寓到底好不好？」貼文曝光後，有網友直言「20年沒問題的房＋管委會有做事，比新成偷工的房＋新管委會磨合中恐怕好1000倍！」東龍不動產專任委託部經理陳泰源也曾接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，老屋不是不能買，而是要評估當時的建築方式，對於資金有限的民眾來說，CP值相對比新建案來得高。

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一名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》中發文，他表示現在房價太可怕，新房根本買不起，買中古屋又有耐用年限安全上的問題，因此煩惱地問：「買超過20年的公寓到底好不好？如果看中古屋建議買幾年以內的？」  

▲東龍不動產專任委託部經理陳泰源指出，老屋不是不能買，而是要評估當時的建築方式，並強調老舊並不代表危樓。（示意圖／翻攝Pexels）
▲東龍不動產專任委託部經理陳泰源指出，老屋不是不能買，而是要評估當時的建築方式，並強調老舊並不代表危樓。（示意圖／翻攝Pexels）  
貼文一出，網友紛紛留言，「20年沒問題的房＋管委會有做事，比新成偷工的房＋新管委會磨合中恐怕好1000倍」、「買20-30年內大樓，有沒有大問題，社區如何早就知道，新的不一定好、尤其很多無良建商，大樓外觀很氣派，裡面爛光光」。 不過，也有網友認為，「13年內的房子使用，新的比較嚴格的法規，耐震會比較強」、「20年公寓管線重拉，裝潢費用也很可怕」。 

對此，《NOWnews今日新聞》曾採訪到東龍不動產專任委託部經理陳泰源，他強調老舊不代表危樓，老屋不是不能買，而是要評估當時的建築方式，並針對中古屋的買房重點，給出6點避雷技巧： 

1、建物結構選擇上，最起碼要是「鋼筋混凝土」，而非「加強磚造」 

2、選擇有地下樓層的房子 

3、挑選低地質敏感區域 

4、早晚都要賞屋一次 

5、別漏看公共區域的維護和狀況 

6、盡量避免旁邊是「空建地」的社區 

除了上述6點外，針對有電梯的大樓，陳泰源更建議除了要挑選信譽良好的建商外，建案的營造廠也值得關注，因為建商可能受限於成本、預算，每次建案都與不同的營造廠合作，因此就算是同一建商出品，還是可能出現品質不一的情況。只要排除這些問題，中古屋因為低公設甚至零公設，對於資金有限的民眾來說，CP值相對比新建案來得高。 

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