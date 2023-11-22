10年之後必後悔！新家裝潢「最雷物件」是它 苦主認了：自找麻煩
買房對許多人來說是人生大事，想要住的舒適更需要裝潢、擺設來點綴。日前就有網友表示，自己的小三房準備交屋，因此開始徵詢前輩們的意見「想問問大家覺得後悔的裝潢是什麼？」而貼文曝光後，有許多苦主直指「最雷物件」就是系統櫃，並直呼：「過幾年就後悔了」。
記者潘毅／綜合報導
日前有一位民眾在論壇PTT上求助，因為最近自己的小三房準備交屋，打算開始廠商設計裝潢，預計打算先做天花板、地板以及系統櫃等，「不過在這方面經驗實在太少，怕裝了結果不實用想避雷，想問問大家覺得後悔的裝潢是什麼？」
貼文曝光後，有許多家中有系統櫃裝潢的苦主，跳出分享實際體驗：「系統櫃真的不要做太多，需要移動不能移動的時候超後悔」、「做系統櫃幾年之後就會後悔，要調整家具格局都很受限」、「系統櫃還是可以做，但夠用就好，釘死的位置不要太多」、「系統櫃要做真的要注意材質，不然裡面後續發霉、要清潔或拆除就麻煩」、「寧願找空間做小儲藏室，也不要系統櫃」、「系統櫃不要亂做，做不好是自找麻煩」。但也有一些過來人有不同的見解「系統櫃還是會裝，房子小要收納」、「系統櫃用來塞一些零碎小空間不錯」。
其實過去。《DailyView網路溫度計》就《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2020年10月至2022年10月的兩年間網友最後悔的裝潢，第一名就是「系統櫃」，接著依序為天花板、開放式廚房、浴缸、電視牆等，共通點皆是裝潢後「釘死」無法隨意調整位置、清潔也麻煩，成為許多住戶後悔掏錢做的設施。