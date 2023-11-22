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女童感染肺炎黴漿菌！「高燒7天咳到吐」掛急診　醫師見2特徵示警

▲今（22）日兒科急診醫師吳昌騰就分享一位女童患者，間歇性發燒7天，甚至還曾高達39.5℃，最後發現是「肺炎黴漿菌感染」所導致。（圖／取自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師粉專）
▲今（22）日兒科急診醫師吳昌騰就分享一位女童患者，間歇性發燒7天，甚至還曾高達39.5℃，最後發現是「肺炎黴漿菌感染」所導致。（圖／取自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師粉專）

記者潘毅／綜合報導

秋冬之際到來，路上咳嗽流鼻水的民眾也增加了不少，此時更應該落實衛生防疫習慣！今（22）日兒科急診醫師吳昌騰就分享一位女童患者，間歇性發燒7天，甚至還曾高達39.5℃，到診所看診服藥都沒改善，最終轉往兒科急診，結果吳醫師調查後發現，就是「肺炎黴漿菌感染」所導致。

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「今年的肺炎黴漿菌出現了！」吳昌騰醫師提醒，因為前幾年防疫期間，民眾個人防護做得不錯，因此接觸肺炎黴漿菌的機會下降，因此孩子體內抗體效價降低、消失或缺乏，但近期「感染病童相對低齡化、並且頻繁化的特徵。」

吳昌騰醫師表示，近期就曾遇到一個急診案例，有位媽媽帶來一個小女孩來急診就醫，妹妹主要問題是：「間接性發燒7天！並且有咳嗽」，這7天期間，妹妹每天有3~4次間歇性發燒，高達39.5℃。伴隨症狀包括咳嗽、咳嗽後嘔吐。媽媽曾經帶她到附近診所看了三次，也吃過藥，但是症狀還是一樣持續，最終送往急診。隨後吳昌騰醫師進行問診與抽血檢驗，發現小女孩的 CXR 顯示左下葉肺炎，並且已經有肺炎，後續抽血檢驗及PCR也證實就是肺炎黴漿菌感染導致的肺炎。

▲黴漿菌是所有年齡層都有可能感染的病毒，但常見於年輕人及學齡兒童。（圖／小兒科醫師巫漢盟臉書）
▲黴漿菌是所有年齡層都有可能感染的病毒，但常見於年輕人及學齡兒童。（圖／小兒科醫師巫漢盟臉書）
吳昌騰醫師解釋，「肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）」是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。肺炎是肺炎黴漿菌感染的一種較不常見的表現，影響約3～10%的呼吸道疾病患者。由肺炎黴漿菌引起的肺炎通常被稱為「非典型肺炎」，除了感染呼吸道外，亦可波及其他系統，如溶血、腦炎、皮膚炎、心肌炎、關節疾病和胃腸道疾病。一般來說，兒童肺炎黴漿菌好發年齡是5～10歲，但5歲以下幼兒仍有感染風險。

最後吳昌騰醫師也提醒，肺炎黴漿菌引起肺炎最典型的症狀是發燒、咳嗽。然而對大多數患者來說，即使沒有抗生素治療，病程也很輕微且可以完全康復。但對某些人來說，呼吸道疾病緩解後，全身症狀可能會持續1～2週，使總病程約為1個月。臨床上，少數症狀嚴重的孩子會出現喘息、呼吸困難、發紺等表現，甚至需使用類固醇及呼吸器治療。

▲今(6)日校園口罩解禁的第一天，但多數的學童進入校門前還是慣性地把口罩戴好。(圖／記者周淑萍攝)
▲該如何預防黴漿菌，小兒科醫師巫漢盟也建議：若出現咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩。(圖／記者周淑萍攝)
至於該如何預防黴漿菌，小兒科醫師巫漢盟也建議：若出現咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丢棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；落實肥皂勤洗手。


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