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台灣最強宮廟景點洗牌了！冠軍「681萬信徒造訪」　這間黑馬衝第2

▲台中大甲鎮瀾宮是台灣相當著名的宮廟之一，每年的媽祖遶境更是吸引萬人共襄盛舉。（圖/NOWnews資料照）
▲台中大甲鎮瀾宮是台灣相當著名的宮廟之一，每年的媽祖遶境更是吸引萬人共襄盛舉。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣旅遊景點有許多種類型，像是逛街商圈、古蹟、遊樂園、森林遊樂園等等，而提到台灣信仰，觀光類別的宮廟當然也不可不提到，然而「媽祖」在台灣民間普遍信奉的神明當中有相當重要的地位，那麼現在台灣人最愛去哪個宮廟觀光呢？根據觀光署的最新統計資料當中，台灣觀光人潮最多的宮廟是位於雲林的「北港朝天宮」，前9月就已經有681萬人造訪於此。

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根據觀光署日前公布9月遊憩景點人數統計之中，在「宗教場所」的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於雲林的「北港朝天宮」，總計有681萬人信徒前往拜拜祈福；而排名第二的也同樣是位於雲林的「北港武德宮」，累積造訪人次有669萬人。

▲觀光署最新統計，全台354個景點中，台灣人最愛去的是雲林縣北港朝天宮，今年1至8月旅客數破661萬人次，連一中商圈都輸。（圖／NOWnews資料圖）
▲觀光署最新統計，台灣人最愛去宮廟景點是雲林縣北港朝天宮，今年1至9月旅客數破681萬人次。（圖／NOWnews資料圖）
至於第3名到第8名的排名，依序為位於台南的「南鯤鯓代天府」、屏東「車城福安宮」、台南「麻豆代天府」、苗栗「白沙屯拱天宮」、彰化「佛光山」以及台中「大甲鎮瀾宮」。其中第三名的「南鯤鯓代天府」人氣也不輸冠亞軍，1至9月累積觀光人數也有高達546萬人。

然而在去年的成績當中，冠軍是位於台南的「南鯤鯓代天府」，整年累積有512萬人次造訪，第二名則為今年目前冠軍的雲林「北港朝天宮」；三至五名則是苗栗「白沙屯拱天宮」、屏東「車城福安宮」、台南「麻豆代天府」，跟今年目前前五名有四個名次不相同。值得一提的是，同位於雲林的「北港武德宮」去年未被列入在類別當中統計，今年1月交通部將武德宮納入台灣觀光景點中，才入列第一年直接拿下該分類第二名，且高達669萬人到此觀光，香火相當鼎盛，屬實是一大黑馬。

▲位於雲林的「北港武德宮」今年剛被列入台灣觀光遊憩景點統計中，入列第一年就衝到宗教場所類別第二名，香火相當鼎盛。（圖/雲林武德宮Google評價）
▲位於雲林的「北港武德宮」今年剛被列入台灣觀光遊憩景點統計中，入列第一年就衝到宗教場所類別第二名，香火相當鼎盛。（圖/雲林武德宮Google評價）
武德宮祕書長蘇建華也出面表示，近來萬物齊漲，許多信眾都希望財神爺能保佑財運亨通增加收入，因此求財人潮不斷，加上年輕化推出各種財神文創小物、興建最潮香客大樓等等，以及科技化的線上祈福、透明化的供品作公益，因此深受各年齡層信眾肯定。

而人家總說「三月瘋媽祖」，往年在三月附近，台灣各大宮廟都會舉辦媽祖遶境的活動，最著名的就是「白沙屯拱天宮媽祖遶境」、「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」以及「北港朝天宮媽祖遶境」等等，通常時間落在2月至5月時間不等，如果明年想要跟媽祖一起走轎祈福的民眾，可就要好好關注各大宮廟最新訊息囉！

▲大甲媽祖進香遶境進入第3天，信眾隨行注意18禁忌。（圖／大甲鎮瀾宮）
▲大甲鎮瀾宮每年都會舉行媽祖遶境，吸引超過萬人一同走轎祈福。（圖／大甲鎮瀾宮）

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