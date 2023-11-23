台灣最強宮廟景點洗牌了！冠軍「681萬信徒造訪」　這間黑馬衝第2

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至於第3名到第8名的排名，依序為位於台南的「南鯤鯓代天府」、屏東「車城福安宮」、台南「麻豆代天府」、苗栗「白沙屯拱天宮」、彰化「佛光山」以及台中「大甲鎮瀾宮」。其中第三名的「南鯤鯓代天府」人氣也不輸冠亞軍，1至9月累積觀光人數也有高達546萬人。
然而在去年的成績當中，冠軍是位於台南的「南鯤鯓代天府」，整年累積有512萬人次造訪，第二名則為今年目前冠軍的雲林「北港朝天宮」；三至五名則是苗栗「白沙屯拱天宮」、屏東「車城福安宮」、台南「麻豆代天府」，跟今年目前前五名有四個名次不相同。值得一提的是，同位於雲林的「北港武德宮」去年未被列入在類別當中統計，今年1月交通部將武德宮納入台灣觀光景點中，才入列第一年直接拿下該分類第二名，且高達669萬人到此觀光，香火相當鼎盛，屬實是一大黑馬。
武德宮祕書長蘇建華也出面表示，近來萬物齊漲，許多信眾都希望財神爺能保佑財運亨通增加收入，因此求財人潮不斷，加上年輕化推出各種財神文創小物、興建最潮香客大樓等等，以及科技化的線上祈福、透明化的供品作公益，因此深受各年齡層信眾肯定。
而人家總說「三月瘋媽祖」，往年在三月附近，台灣各大宮廟都會舉辦媽祖遶境的活動，最著名的就是「白沙屯拱天宮媽祖遶境」、「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」以及「北港朝天宮媽祖遶境」等等，通常時間落在2月至5月時間不等，如果明年想要跟媽祖一起走轎祈福的民眾，可就要好好關注各大宮廟最新訊息囉！