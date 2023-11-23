中國網紅饒河夜市送T恤！目睹「台灣最美風景」驚呆：素質有夠高
中國知名網紅「Sean」今年和好友「陳老師」數度來台旅遊，並拍攝成Vlog影片上傳YouTube頻道，隨性的風格受到許多網友喜愛，目前頻道已累積40.5萬訂閱。而Sean為了感謝台灣觀眾的支持，特地在生日當天於饒河夜市將自製T恤發送給粉絲，沒想到現場雖然人滿為患，但大家都乖乖地安靜排隊等待，讓Sean事後驚呼：「我是沒有見過這麼高素質的人！」
記者賴禹妡／綜合報導
Sean日前在饒河夜市直播，並為了感謝觀眾，自製T恤當場發送給粉絲們，沒想到5分鐘內全數送完，且前來支持的人越來越多，甚至手上還拿著禮物，Sean帶著滿滿台灣人的熱情回到旅館，地板上全是觀眾送的禮物。
Sean事後坦言，這次讓他真正體會到了台灣人的素質，「這個不是我好像在吹捧台灣人，我是沒有見過這麼高素質的人」，因為當時發到最後5、6件T恤時，他本來很擔心現場會有人抱怨「我們怎麼沒有」，甚至躁動引起現場混亂，但是每一個人都安安靜靜地在原地等著，「一點聲音都沒有」，讓他比讚直呼：「這個真的是太出乎我意料了，厲害佩服，真的服。」
影片曝光後，網友也在影片下方紛紛留言，「身為台灣人重視禮貌、秩序、合群，給予現場展現高素質的粉絲點個讚」、「是Sean和陳老師的熱情開朗點燃了台灣粉絲的心，謝謝你們喜歡台灣」、「那天跟直播不到5分發完T恤也怕會不會有不理智的粉絲，可是大家都很冷靜，發完就默默等拍照，真的為台灣人感到很驕傲」。