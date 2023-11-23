咪妃花19萬買「24年中古車」！牽車當天就壞掉 師傅檢查嘆：很慘
正妹YouTuber咪妃2010年嫁給圈外人老公，兩人於去年8月迎來女兒「小恩」，升格為人母的咪妃，為了更方便照顧小孩，決定買一輛車代步，她最終看上一台1999年生產的金龜車，並花19萬將其買下。而老車最怕問題不斷，咪妃試車時就發現一堆問題，牽車第一天又得知冷氣壞掉，連貼膜師傅檢查後都直呼「很慘」，但所幸車行及廠商都很耐心地將問題全數解決，讓她獲得一輛從小就夢想擁有的可愛金龜車。
記者賴禹妡／綜合報導
咪妃昨（22）日在YouTube頻道上傳新片，透露她買了一台1999年生產的中古金龜車，試車時就發現手套箱壞掉、置物櫃裂開，儀表板也不會動，車行因此特地先將車送到台南專門維修金龜車的車廠修理，豈料開回來的路上又發現發電機壞掉，所幸這些都是在交車前就發生，問題都透過車行逐一解決，沒想到咪妃牽完車後第一次開出去，就發現車子冷氣也壞掉了，還要再開回去修理。
咪妃知道一定很多人會說「老車問題很多」、「為什麼要買這麼舊的車？」她解釋因為從小就想把金龜車當成代步車，算是圓了自己一個小小的夢想，而且現在請媽媽來帶小孩，叫車來回的交通費不低，加上現在有了家庭也比較需要用車，因此計算下來還是決定買一輛車代步。
不過，咪妃將車子送去貼膜時，因為烤漆狀態不佳等問題，讓包膜師傅檢查過後也直呼「很慘」，所幸貼膜廠也耐心地一一替她處理，最終變身成一台粉色可愛金龜車。咪妃直言，因為中古車最怕零件輪流壞掉，因此她看車時也特別仔細檢查小地方，避免影響上路安全。