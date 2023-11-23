台灣服飾霸主不是UNIQLO！內行全改穿「這間」：買10件錢包不痛

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貼文曝光後，不少網友紛紛點出關鍵「夠便宜，符合平價服飾的點，而且還會做公益」、「便宜，可以閉著眼睛直接拿兩套過年」、「本來就便宜，紅標特價更誇張，買10件都不會心痛」、「素T便宜品質跟版型也不錯，加上常常做公益」、「光是會做公益的企業就先支持了，衣櫃超多Net的衣服」、「NET便宜太多了，UNIQLO很貴，更不用說Net紅標特價的時候」。
專門分析市場品牌的網紅雪倫也拍片分享，她表示「NET年營業額大概50億到80億，非常厲害，除了店租都可以談到比業界更低行情之外，加上會做公益的關係，每年過年都會讓家扶中心小朋友免費選新衣服，所以形象非常好」。
雪倫提到「NET品項非常的齊全，也是吸引人的原因，像我們都會去日本逛UNIQLO，但外國觀光客其實也非常喜歡NET，因為他們覺得這裡的衣服很便宜」雪倫也隨手抓了一件衣服，發現剛好特價299元，確實非常的經濟實惠，算是另類的台灣之光。
事實上，NET是台灣第一家自創的服飾品牌，創立到今年已經有32年，不少人提及「做公益」的部分，是NET自從2009年莫拉克風災之後，每一年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，每人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服，今年1月初的時候當然也是沒有缺席，像是雲林虎尾的NET主題館開店時，該公司也優先讓300多名雲林家扶孩子、家長包場盡情挑選喜歡的衣服，讓弱勢孩童在新年也有新衣穿，獲得一致好評。
@sharonpeng0923還有什麼沒補充到的嗎？創業 賺錢 團購 雪倫的隱藏版生活 NET
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至於網友們所提到的「NET紅標活動」，則是NET偶爾會推出的全店打折活動，經常單件衣服就直接下殺6折起跳，如果是買紅標三件的話打5折，紅標五件的話打4折，比UNIQLO感謝祭的折扣還要更殺，因此每次活動推出之後，都會吸引大批「掃貨」人潮啦！