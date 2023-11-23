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疑人口販運！泰國警方逮6名毀容中國籍乞丐　獲三大驚人「巧合」

▲曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐，泰國警方發現這些乞丐有許多共同之處。（圖／翻攝自臉書）
▲曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐，泰國警方發現這些乞丐有許多共同之處。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國警方近期抓捕了數名中國籍乞丐，因為發現他們有驚人的相似之處。由於他們每個人日收入都破萬、月收入直逼百萬，一度造成熱門話題，但泰國警方驚覺這幾名乞丐，除了毀容體徵相似，且女乞丐的服裝統一穿著制服，最後是護照辦理時間有重疊，讓泰國警方懷疑背後恐涉及人口販運。消息傳回中國，嚇壞中國網友，甚至衝上中國的微博熱搜第一名。

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根據《泰國世界日報》，泰國警方目前已抓到第6名中國籍乞丐，這些乞丐平常都分散在曼谷不同的街區，但毀容的體徵相似，即肢體殘缺且整個臉部有被燙傷毀容痕跡；而女乞丐則統一都穿著制服行乞；最後警方發現第6個被逮的中國籍乞丐，與之前被逮的其中一名乞丐的護照是同一天辦理。綜上述因素，警方不排除背後有人口販運集團操弄，甚至可能跟緬甸北方詐騙園區勢力有關。

《泰國網》21日報導，在這些乞討者被捕後，有開豪車的中文翻譯拿著他們的護照前來「要人」，並且自稱願意給予警察1人各1萬泰銖的「放人費用」。泰國警察稱，他們完全熟悉「付錢要人」的行為有待深挖嚴查，因為非常可疑。

泰國警方指出這些乞丐都是持旅遊簽證入境泰國，全部都是中國籍也不會說泰語，四肢殘缺且臉部毀容。有一名女乞丐被捕後，有開著豪車的中國翻譯前來「要人」，卻聲稱跟女乞丐不熟，「僅一起吃過飯」，而這名女乞丐原本是持旅遊簽證入境，後來變更成學生簽，並申請線上課程。

泰國網紅「Guntouch Pongpaiboonwet」長期以來關注社會時事，他認為事情不單純，便主動上前跟乞丐們攀談，豈料竟突然被一名自稱是翻譯的中國籍女子阻擋，她更嘗試用金錢賄賂這名網紅和他帶來的警察，希望他們不要多管閒事。這名網紅在曼谷多地都發現特徵一樣的中國籍乞丐，於是他開始幫助警察抓捕乞丐們，以利於揪出幕後黑手。

根據《泰國公共電視台（PBS）》，泰國社會發展和人類安全部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）指出目前已介入調查，懷疑背後可能涉及國際人口非法販賣，他指出由於這些乞丐的國籍是中國，「這件事可能會變得相當敏感而且演變成國際事件」，因此他們會仔細調查這些乞丐是否遭到剝削。


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