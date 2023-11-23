轟炸果敢老街！緬甸反叛軍發動總攻擊　無人機裝設迫擊砲彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
果敢老街是緬甸北方電詐集團的重鎮，當地有數萬名華人居留。在發布總攻擊前，緬甸反叛同盟軍曾透過社群平台發布「預告轟炸」訊息，並提醒外籍人士趕緊撤離。訊息發布後約有2萬名華人返國，但仍有2至3萬名華人滯留當地，恐牽涉進緬甸北方的戰事之中。我國外交部今（23）日表示，駐緬甸代表處目前已協助149位國人脫困返國，仍有84人受困當地，呼籲受困國人儘速與駐處聯繫。
本次作戰計劃被部分人視為「剿匪」，大大小小的家族匪幫以自治為名盤據緬甸北方，操控及強迫數以萬計成員進行「流水作業」式電詐，從中國國內外誘騙受害者直到傾家蕩產，他們公然綁架、扣押、殘害華人，在諸如「某某工業園」內掩埋受害者屍體，受這類恐怖事件波及，連前往泰國等鄰近國家旅遊的華裔人士都提心吊膽，生怕一去不回。
如今中國北京政府似乎下定決心「剿匪」，先後抓捕果敢四大家族的直系血親，以及武裝護詐的「明氏家族」三大頭目。中國外交部回應同盟軍的行動時，則稱：「中緬持續加強打擊電信詐騙等跨境違法犯罪合作，取得顯著成效，大批電信詐騙犯罪嫌疑人被移交給中方。中方將同相關各方繼續嚴厲打擊電信詐騙等跨境違法犯罪活動，維護兩個邊境地區秩序和安寧」。