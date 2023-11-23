金馬60／《初戀》滿島光「死前願望」全說了！1張關鍵表情真可愛

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問及挑戲標準，滿島光透露王牌編劇坂元裕二曾求她演電影，「我當時很忙就婉拒掉，但他不氣餒，來拜訪我很多次，他說『我真的希望妳可以演我的作品』，還激動到手抖，因為我當時還年輕，像他這樣的人物都來拜託我了，我就想那我努力看看，出演他的做品」。
滿島光告白最喜歡台灣的電影跟演員，更語出驚人表示希望死之前，能拿到一個中華料理的廚師角色，「台灣演員的表情、情緒，呈現在螢幕上都很直接，可以的話，我希望可以演中菜廚師的角色，在我死之前我想演廚師，那個領域的話就是中菜。」她笑說選中菜的原因，僅是因為「這樣炒菜有很多煙！很有電影感！動作也很多！」可愛發言逗樂全場。
這次是滿島光3度來台，除了大讚海鮮粥美味，也透露已預約好茶藝館，「我有做很多功課，台灣泡茶有很多器具，我要請專業的人幫我泡茶！」但她不願透露地點，聽到「九份」2字依然俏皮賣關子。滿島光也希望能在台灣居住至少一年，「台灣人有動物感！給人有朝氣、動力、很有能量的感覺，這是我第3次來台，有機會的話我想在台灣住上一年，我會先去各地遊走，再決定要住在哪一區」。
滿島光11月30日將迎來38歲生日，她不知道台灣能許3個願望，直呼「好多！」也表示：「第一個，希望可以參加台灣的電影作品；第二是明年龍年想去很多有龍的地方，台灣一定有很多這樣的地方！第3個就放心裡，OK！」
現年37歲的滿島光，是在沖繩市長大的女孩，她10歲時被朋友拉去參加那霸市「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選最後獲選出道；除了會唱歌、主持，滿島光也拍過無數膾炙人口的電視電影，最著名的包含《死亡筆記本》、《四重奏》，以及去年11月合作男神佐藤健的Netflix夯劇《First Love初戀》，讓她事業再創顛峰。
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