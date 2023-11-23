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金馬60／《初戀》滿島光「死前願望」全說了！1張關鍵表情真可愛

▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會，大方分享「死前願望」。（圖／記者陳明中攝）
▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會，大方分享「死前願望」。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本熱門影集《First Love初戀》女主角滿島光受金馬獎邀約來台，除了將傳授表演經歷給觀眾、擔任典禮頒獎人，她也公開死之前的願望，就是要接到「中菜廚師」的角色，笑說：「因為這樣炒菜有很多煙！很有電影感！動作也很多！」更希望有朝一日要拍台灣電影，大力稱讚台灣人事物非常美麗又溫暖。

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▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲滿島光公開死前願望「一定要當中菜廚師」，因為炒菜的動非常多又帥氣。（圖／記者陳明中攝）
滿島光在2003年17歲時卸下偶像光環，她當時感到迷惘，想當演員卻又不知如何開始，滿島光曾說過是在看了王家衛的《重慶森林》後，注意到演唱電影主題曲〈夢中人〉的王菲，滿島光查了資料就發現，日本也有不少從歌手成功轉行當演員的案例，所以給予自己滿滿信心，順利成為演員；滿島光現在演一個角色的喜怒哀樂時，也會用唱歌的方式詮釋，「當我唱歌的時候，我也會用演員的視角，去表現我想要表演的歌曲，我一直都在用這樣的方式去展現我的領域」。

問及挑戲標準，滿島光透露王牌編劇坂元裕二曾求她演電影，「我當時很忙就婉拒掉，但他不氣餒，來拜訪我很多次，他說『我真的希望妳可以演我的作品』，還激動到手抖，因為我當時還年輕，像他這樣的人物都來拜託我了，我就想那我努力看看，出演他的做品」。

▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲滿島光記者會上表情、動作很多。（圖／記者陳明中攝）
滿島光告白最喜歡台灣的電影跟演員，更語出驚人表示希望死之前，能拿到一個中華料理的廚師角色，「台灣演員的表情、情緒，呈現在螢幕上都很直接，可以的話，我希望可以演中菜廚師的角色，在我死之前我想演廚師，那個領域的話就是中菜。」她笑說選中菜的原因，僅是因為「這樣炒菜有很多煙！很有電影感！動作也很多！」可愛發言逗樂全場。

這次是滿島光3度來台，除了大讚海鮮粥美味，也透露已預約好茶藝館，「我有做很多功課，台灣泡茶有很多器具，我要請專業的人幫我泡茶！」但她不願透露地點，聽到「九份」2字依然俏皮賣關子。滿島光也希望能在台灣居住至少一年，「台灣人有動物感！給人有朝氣、動力、很有能量的感覺，這是我第3次來台，有機會的話我想在台灣住上一年，我會先去各地遊走，再決定要住在哪一區」。

滿島光11月30日將迎來38歲生日，她不知道台灣能許3個願望，直呼「好多！」也表示：「第一個，希望可以參加台灣的電影作品；第二是明年龍年想去很多有龍的地方，台灣一定有很多這樣的地方！第3個就放心裡，OK！」

現年37歲的滿島光，是在沖繩市長大的女孩，她10歲時被朋友拉去參加那霸市「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選最後獲選出道；除了會唱歌、主持，滿島光也拍過無數膾炙人口的電視電影，最著名的包含《死亡筆記本》、《四重奏》，以及去年11月合作男神佐藤健的Netflix夯劇《First Love初戀》，讓她事業再創顛峰。

▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼滿島光會出席25日的金馬獎。（圖／記者陳明中攝）
▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
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