失智婦迷路被帶回！兒急奔警局見媽 她「遞一碗米粉」崩潰淚崩
台中市梧棲1名65歲的劉姓婦人，日前在台灣大道8段的道路上迷路，熱心的民眾報警請求協助，警方到場之後老婦身上並沒有任何證件，並將其先帶回警局內，還給一碗米粉湯讓她填飽肚子。隨後劉婦的兒子的在聽聞派出所有「迷路老人」之後，緊急衝到警局尋親，結果母親看到是兒子後，還端著米粉湯給兒子說「你吃了嗎？」陳男知道媽媽已經失智但還是關心著自己，瞬間低頭眼眶泛紅。
記者張嘉哲/綜合報導
清水警分局16日15時許接獲民眾報案，表示在台灣大道8段路邊，看到一名老婦疑似迷路，由於一旁車速都非常快，民眾擔心會出事，因而報警請求員警協助，員警抵達後詢問老婦是否知道「回家的路」，老婦笑笑點了點頭，駕駛巡邏車要將老婦送回家。
不過老婦卻一直無法給出正確的路線，才讓員警意識到老婦其實「根本不知道回家的路」，身上因為沒有證件無法確認其身分，只有一包巧克力，於是先帶回派出所，隨後端出一碗米粉湯給飢餓的老婦果腹。
後來老婦的兒子打聽到警局有「迷路的老人」，陳男便趕到警局，沒想到老婦見到兒子脫口的第一句話就是「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」此番話讓陳男瞬間熱淚盈眶，本來擔憂母親走失的情緒就已經快潰堤，又聽到失智母親對自己的關心，「彷彿就跟沒失智一樣」，讓陳男趴在椅子旁久久不能自己。
陳男透露「媽媽患有失智症，第一次走失，發現媽媽走失的感覺就像是心臟差點停掉一樣，早上11時發現媽媽離家後，就在住家附近不斷尋找，內心十分的煎熬，感動的是，媽媽第一眼看到我是關心我要不要吃米粉」。
安寧派出所長林承亞呼籲，家中有年邁或失智長者，應特別留意其動態，盡量不要讓他們獨自外出，以避免發生憾事，也可申請「愛心手鍊」，手鍊上會有長者個人資料，如長者不慎失蹤，有利於員警辨識身份通知家屬。