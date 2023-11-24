UNIQLO「正確買法」破解！眾人買錯好幾年　內行認了：公開的秘密

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「UNIQLO一貫的行銷手法，早買早享受，晚買享折扣」、「透露知識給你，UNIQLO高單價的商品一直以來都可以等等看，單價太高比較不會有搶購缺碼的問題，大約卡個一個月左右就會開始降價」、「UNIQLO買原價就輸了，基本上貨很多的都不用太快買，已經是公開的秘密了」、「也有被UNIQLO弄過幾次，屢試不爽，之後就對自己發誓，不特價絕對不買」。
事實上，這種平價服飾店因為新進的衣服款式本身就多，加上季節輪替會推出不少折扣，因此價格都是採取「浮動制」，在市面上不只有UNIQLO有同樣策略，包括NET、H&M也是如此，所以才會有民眾在本週買一件原價衣服、外套之後，過一個禮拜卻發現有降價的情況。
那麼應該怎麼樣避免這樣的情況出現呢？以UNIQLO來說，可以善用網站「UQ搜尋」的功能，裡面會紀錄台灣UNIQLO每一項商品所有的價格波動，就像是股票看盤那樣，首先到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，複製商品名稱的「六位數號碼」進行查詢，而UNIQLO的衣服折扣又分為「限時特價」跟「紅標特價」兩種。
如果在輸入商品代碼之後，跑出的曲線是「上上下下」，表示這件是長期熱銷款，基本上不會有紅標特價，就可以根據圖表抓緊「限時特價」時入手，如果商品的價格曲線是「一路往下」，就表示該商品是「紅標價格」，可以依照曲線選擇下手時機，不過「通常紅標的商品下降兩到三個級距就會賣得差不多了！可不要為求低價，到最後錯過最甜價格喔」！
而《NOWnews》記者也實測上「UQ搜尋」來查找現在官網主打的冬裝，像是一件名為「男裝工裝短版布勞森外套」，商品代碼「459592」，輸入搜尋後，跑出的線圖就是屬於「上上下下」類型，表示這件衣服是長期熱銷款，當前屬於「限時特價」款，基本上最低價就是1690元，民眾只要在最低價時入手就比原價1990元省下300元，因此，大家可以到UNIQLO逛一圈後記住商品名稱，回家用官網查看曲線，保證你永遠不會買貴喔！