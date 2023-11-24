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Gogoro開賣8年遇「最大危機」！車主集體現身喊後悔　官方看到了

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，但最近因為「電池老舊」緣故，讓不少車主抱怨連連。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，但最近因為「電池老舊」緣故，讓不少車主抱怨連連。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，加上中央及地方政府的大力推動補助情況下，台灣電動機車的發展日趨成熟，以我國來說電車最大宗由Gogoro稱霸，市佔率高達7成5，但是由於Gogoro在2015年就開始發展，結果時至今日開賣8年，在最近出現「電池老舊問題」相當嚴重，不少車主幾乎是日更電池相關問題，揚言要「退坑」換回油車。對此，Gogoro官方也終於聽見車主的怒吼，成立專案小組來協助車主排除困難。

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最近在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」當中，不少車主紛紛出面抱怨Gogoro電池老舊的問題，像是換到滿電的電池之後，騎乘不到預估里程電量就直接歸零；或者是在充電站永遠換不到滿電的電池，電池老舊導致蓄電量非常不足，指稱「現在騎Gogoro不是在換電，就是在換電的路上」、「以前三天換一次就好，現在每天都要換，還換不到滿電的電池，再這樣不改善要換回油車了」Gogoro面臨在台開賣8年的重大危機。

▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
推敲其原因，在於現在Gogoro市面上的流通電池當中，一共分為三代，其中第三代是最新型的電池，雖然市面流通率超過54%，但因為Gogoro充電站全台數量多，因此汰換電池的工程沒有辦法一夕之間就完成，所以市面上還是有第一代最老舊的電池供給給車主使用。

但是這就像是智慧型手機電池一樣，有使用iPhone的人都會知道電池有所謂的「電池健康度」，當你的電池健康度僅剩下70%的時候，即便充滿電顯示100%，但實際上你能用的還是只有70%或者因為電池老舊導致手機閃退、剩下20％的電池也會跳成1%，同理也發生在Gogoro的電池上面，而在近日太多車主都遇到相同問題，忍不住集體現身抱怨「後悔買電動機車」。

▲Gogoro車主想回到隨時都能換到滿電電池的時代，對於近日電池問題造成斷電、拋錨等情況，Gogoro官方也成立專案小組，力求幫車主排除疑難雜症。（圖/Gogoeo Club Taiwan）
▲Gogoro車主想回到隨時都能換到滿電電池的時代，對於近日電池問題造成斷電、拋錨等情況，Gogoro官方也成立專案小組，力求幫車主排除疑難雜症。（圖/Gogoeo Club Taiwan）
而該臉書粉專上的各大文章當中，Gogoro的官方人員也在其中，經常也會回覆一些車主的問題，近日在貼文當中，一位經常在社團發言的臉書帳號表示「各位車主大家好，我是Gogoro的員工，公司非常注重騎乘者的安全，已經成立專案小組，將會第一時間處理，全力協助車主排除障礙」顯見車主的抱怨怒吼，官方其實也有所作為，期盼能夠改善問題。

那麼在電池目前還沒汰換完成，Gogoro車主想要避開換到一代電池的方法，《NOWnews》也特別整理兩點給車主一次參考。

🟡第一代電池的特色與長相

是在2015年Gogoro誕生之後就開始使用，目前市面上還是有流通，不過因為使用較久緣故，電池續航力較差，目前Gogoro已經開始實施汰換這些第一批電池，第一代電池的最大特色就是把手是gogoro印刷體字樣，電池外殼印有「with Panasonic Cells」字樣。

▲Gogoro車主換到一代電池都相當崩潰，表示因為一代電池太過老舊，續航力不佳，希望官方趕快汰換。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲Gogoro車主換到一代電池都相當崩潰，表示因為一代電池太過老舊，續航力不佳，希望官方趕快汰換。（圖/Gogoro Club Taiwan）
🟡輕鬆換到滿電沒問題的電池方法

車主可以下載「Gogoro Network APP」或者到「Gogoro官網」查詢，可以找到住家附近的站點，如果地圖上顯示綠點的話，表示這是推薦前往的換電站，半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，而綠點上的數字則是滿電電池數量。

而如果是「綠膠囊點」就是代表是推薦前往的「超級換電站」，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，而所謂的「超級充電站」，是Gogoro從2020年開始建置的站別，特色就是比起一般的電池交換站，該交換站可以提供超過100顆的電池，以紓緩各個熱門站別電池交換熱區的使用情況，如果家裡附近有「超級充電站」的話，基本上換電池的需求完全不必擔心囉！

▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站」，高機率可以換到滿電的電池。（圖/Gogoro官網）
▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站（膠囊型綠指標）」，高機率可以換到滿電的電池。（圖/Gogoro官網）

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