周杰倫孝順母葉惠美！概念股上市媽持股近17億 晉升億萬富豪
天王劉德華的爸爸劉禮於近日離世，劉德華悲痛證實噩耗，過往孝親的事蹟再度被掀出，曾用第一部片的片酬，買下父母最愛的「華東燒臘」，當作給爸爸的禮物。其實許多藝人都有孝親事蹟，周杰倫與媽媽葉惠美從小相依為命，特別讓媽媽擔任「巨星傳奇」的創辦人之一，該公司有「周杰倫概念股」之稱，葉惠美持股價值約有5400萬美金（約新台幣16.69億元），直接晉升億萬富豪。
記者吳雨婕／綜合報導
有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（06683）是大陸一家在2017年成立的新零售運營商，主要銷售周杰倫的智慧財產權，以及大陸熱門的防彈咖啡品牌之一魔胴咖啡，今年7月13日在港交所掛牌所上市，招股價為4.25港幣，一度攀至最高6.3港幣，後來以5.75港幣開出，漲幅最高為48％。
而之所以會有「周杰倫概念股」的稱呼，是因為公司的創辦人之一，即是周杰倫媽媽葉惠美、周杰倫的經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，以及周杰倫的多年工作夥伴馬心婷、陳中。周杰倫媽媽葉惠美與2人楊峻榮，持有約巨星傳奇27.6%股份，隨著全球發售及資本化發行完成後，2人約共同持股24.9%，而按照發行價計算，市值高達1.08億美金（約新台幣33.86億元）。
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