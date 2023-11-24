陳零九代言JPEX涉詐騙！「證人轉被告」 經紀人承諾配合調查
陳零九近日捲入虛擬貨幣「JPEX」吸金案，擔任台灣區代言人的他，日前以證人身分約談到案，先前接受訪問時，也透露自己是受害者，所以損失高達資產的10％至15%，經紀人日前也對《NOWnews今日新聞》記者表示，「JPEX」未履行合約支付代言費，所以於今年7月就叫停合作，而今（24）日一早傳出由於有其他受害者向陳零九提告，所以他將從證人轉被告，北檢分「偵字案」偵辦，近日將傳喚陳零九到案說明，針對此事，陳零九經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「我們就是持續配合調查。」
記者吳雨婕／台北報導
陳零九之前代言虛擬貨幣「JPEX」，自己也有投資，詐騙案爆出後，陳零九粗估損失高達資產的10％至15%，北檢開始調查此案，陳零九一開始以證人身分約談到案，配合檢方調查，但由於有受害者也向陳零九提告，因此陳零九從證人轉列為被告，北檢分「偵字案」偵辦，據悉，北檢將在近日傳喚陳零九到案說明，釐清受害人數、損失金額等細節。
被捲入「JPEX」吸金案的陳零九，14天前就曾傳出證人轉被告，還一度爆出被羈押的消息，對此，當時陳零九發文回應，認為近期充斥著許多關於他與此事的「輿論」，他只能選擇暫時不回應，等法律告訴事件的結果，他也無奈表示，沒有人在乎輿論造成的影響，「除非這個人因為『輿論』在現實世界死了，不然你不會有任何愧疚感，也因為這個人沒有死在你面前，你或許也不會那麼愧疚。」
陳零九明（25）日將與邱鋒澤組成的「九澤CP」在台北小巨蛋開唱，如今傳出轉列被告、未來將被傳喚到案說明，不知是否會因此影響開唱心情。而針對陳零九轉列被告，北檢將傳喚他到案說明一事，陳零九經紀人回應：「我們就是持續配合調查。」
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