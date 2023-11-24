台灣人超愛去中部景點！前9月「400萬人造訪」有6處 冠軍是這裡
台灣雖然只是一個小小島嶼，不過每個縣市卻孕育不同的地質景觀跟特色，在台灣觀光富有多元性選擇性，像是宮廟、遊樂園、逛街商圈、牧場、森林遊樂圈等等。然而台灣人最愛去哪個區塊遊玩呢？根據觀光署前9月最新統計，中部地區的觀光景點最受到青睞，在前十名當中，竟然有六處累積觀光人潮都超過400萬，前三名更突破680萬，冠軍則由「一中商圈」奪下，前9月累積觀光人潮700萬人，非常熱門。《NOWnews》也整理了中部地區十大熱門景點，提供給想去中部地區遊玩的民眾一文看懂。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光數最新公布9月的觀光人潮數據之後，前9月累積最多觀光人次的景點是位於台中的「一中商圈」，一共有700萬餘人在今年造訪此地；至於第二名跟第三名，則都是位於雲林的「北港朝天宮」、「北港武德宮」，分別是累積681萬餘人、669萬餘人造訪，成績都非常好。
盤點中部地區的第三名至第十名景點，依序是位於台中的「逢甲夜市（501萬人次）」、台中「草悟道（489萬人次）」、台中「麗寶樂園（455萬人次）」、台中「東豐自行車綠廊/后豐鐵馬道（394萬人次）」、苗栗「白沙屯拱天宮（320萬人次）」、南投「日月潭（257萬人次）」以及台中「潭雅神綠園道（219萬人次）」等。
值得一提的是，在中部地區的十大熱門景點當中，第一名至第六名的前9月觀光人次，前六名累積都突破400萬人次，第七名的台中「東豐自行車綠廊/后豐鐵馬道」也有逼近400萬人次的成績，這都只是統計到9月份，若加上今年最後3個月的數據的話，成績一定更好。
其中像是冠軍的「一中商圈」，因為位於市中心交通樞紐，加上前往方便，成為不少人去台中絕對會去的景點，攤販眾多的情況，不少人也把他當作是「另類的夜市」在逛；另外像是第三名的「北港武德宮」也非常特別，由於去年該地其實沒有入列在觀光署統計當中，今年1月才列入國旅景點統計，結果才入列第一年就衝到中部地區景點第三名、宗教場所景點第二名、全台觀光景點第四名，成績相當的不錯。民眾如果想去中部遊玩，都可以參考看看這些熱門景點哦！