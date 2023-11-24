全家「聖誕節福袋」登場！3款肖像買1送1：瑪利歐、安妮亞399元起
年底迎接聖誕節，全家瞄準交換禮物商機，11月29日首度開賣「聖誕禮物箱」，共3款熱門肖像，包括間諜家家酒、瑪利歐、爽爽貓與小勞撫，價格399元起，還有附贈100%刮中獨家肖像贈品的刮刮樂，等於買1再送1，加碼再抽價值近10萬元的Gogoro電動機車。此外，7-11也在聖誕節推出7款人氣肖像推福袋，共有299元、499元、999元、1499元4款價位，10種福袋型態、共計23款福袋開箱一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家聖誕禮物箱將在11月29日早上10點，於全家門市正式開賣，分別各限量10,000組，除隨袋肖像贈品以外，另包含刮刮樂形式的專屬禮物兌換券乙張，100%必刮中同款肖像周邊商品，等於買1再送1，獨家3款肖像福袋開箱一次看。
📍爽爽貓與小勞撫花苞束口袋399元：肖像月曆小卡、便利貼、貼紙、絨毛杯墊（共2款，隨機贈送）、100%中獎的肖像周邊刮刮樂
📍間諜家家酒手提箱499元：肖像桌曆、便利貼、貼紙、絨毛杯墊（共2款，隨機贈送）、零錢包（共2款，隨機贈送）、100%中獎的肖像周邊刮刮樂
📍瑪利歐絨毛提袋499元：肖像桌曆、便利貼、貼紙、壓克力夾2入組、零錢包（共2款，隨機贈送）、100%中獎的肖像周邊刮刮樂
此外，11/29起至2024年2月28日前，「全家」會員凡購買聖誕禮物箱任1款，即可獲得抽獎券1張，2024年3月6日前可至會員APP「抽獎趣」進行投注抽獎，有機會抽中價值近10萬元的Gogoro SuperSport電動機車或櫻花牌P0235RO淨水器。
7-11聖誕節也推出「7大卡通聖誕禮物福袋」，包括Hello Kitty50周年、美樂蒂×酷洛米、史努比、Tom & Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy，福袋內全新限量肖像周邊外，還有咖啡買1送1優惠券、零食飲料組合，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、3次、5次，最大獎將Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅或BMW iX xDrive40 純電豪華旗艦休旅車開回家，共計23款福袋開箱一次看。