MLB／「基襪世仇」今年市場上首度交鋒！都表態想追Montgomery
本季隨著德州遊騎兵（MLB）奪冠的Jordan Montgomery，在季後成為自由球員，日前就傳出波士頓紅襪有意延攬，且已經做出初步交涉，但在今（25日）《紐約郵報》記者John Heyman就透露，紐約洋基目前在自由市場看上的先發投手，只有 Montgomery與山本由伸。
記者張志宇/綜合報導
本季Jordan Montgomery透過交易從聖路易紅雀轉戰德州遊騎兵，共出賽32場全數為先發登板，繳出10勝11敗、防禦率3.20、166K的成績並隨著遊騎兵捧起世界大賽冠軍，但由於自由市場現在都在等大谷翔平的「決定」，導致市場暫時處於冷清狀態，目前具體有傳出有意延攬Montgomery的球隊，僅有波士頓紅襪與紐約洋基。
大聯盟記者Jon Morosi早在本月8日就透露，波士頓紅襪已經向Montgomery的經紀人進行交談，如今John Heyman指出洋基也想加入Montgomery爭奪戰中，這可說是今年自由市場洋基、紅襪首次交鋒上演「世仇對決」。
根據《MLB TRADE RUMORS》預測，Jordan Montgomery是今年自由市場第6大球星，預期能獲得一份1億5000萬美元的大約，其中在Aaron Nola與費城費城人簽下7年1.72億美元（約54.6億新台幣）的合約後，外界也預期Montgomery將會以此合約作為談判基準點。
值得一提，Jordan Montgomery是洋基在2014年第4輪選進的投手，在他2017年升上大聯盟後，在洋基繳出了22勝20敗，防禦率3.94的成績，但洋基最終在2022年評估後，將Montgomery交易到紅雀。
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