53萬YouTuber「最近紅什麼」宣布解散　5成員鞠躬告別：永久停更

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對於解散決定，不久前才舉行6周年見面會的「最近紅什麼」只表示，「在團員們的深思熟慮後決定解散，我們將於2023年12月30日更新我們最後一支影片。」而YouTube頻道最後更新日為12月30日，之後頻道仍會保留，不會刪除。
不過，「最近紅什麼」也強調，5名團員壘包、達爾、小李、香香、丫丫在2024年新的開始分別以不同的樣貌繼續陪伴著大家，「希望粉絲能諒解這次艱難的決定」。
最近紅什麼聲明全文：
大家好，我們是最近紅什麼！
謝謝六年半以來紅粉們的支持，這段時間我們能夠陪著紅粉們一起長大是多麼浪漫的事情，能夠在六週年見面會上見到粉絲們對我們來說更是幸福有意義；而未來的陪伴將以不同的形式進行下去。
有個重大的決定要跟大家公告：「最近紅什麼」在團員們的深思熟慮後決定解散，我們將於2023年12月30日更新我們最後一支影片。壘包、達爾、小李、香香、丫丫五個人在2024年新的開始分別以不同的樣貌繼續陪伴著大家，希望粉絲能諒解這次艱難的決定。主頻道雖然永久停更但不會刪除，頻道上的影片將永久保存在最近紅什麼。
最後再次感謝粉絲、幫助過最近紅什麼的幕後工作人員以及合作過的創作者們，謝謝你們一直以來的支持、包容與照顧。讓我們好好珍惜2023年剩下的日子，謝謝大家。
#最近紅什麼