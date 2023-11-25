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53萬YouTuber「最近紅什麼」宣布解散　5成員鞠躬告別：永久停更

▲「最近紅什麼」上傳鞠躬照告別粉絲。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）
▲「最近紅什麼」上傳鞠躬照告別粉絲。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有53萬訂閱的YouTuber團體「最近紅什麼」，今（25）凌晨無預警官宣解散消息，表示12月30日更新最後一支影片後，頻道永久停更。感性喊話粉絲：「謝謝你們一直以來的支持、包容與照顧。」不過，官宣聲明中沒有提及解散原因。

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「最近紅什麼」常針對不同議題，在街頭對路人進行實測，6年半來累積超過53萬人訂閱，梗圖系列也十分受歡迎，解散消息讓粉絲震驚與不捨。連作家兼導演的九把刀也來留言喊「加油」。

▲「最近紅什麼」5名團員壘包、達爾、小李、香香、丫丫。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）
▲「最近紅什麼」5名團員壘包、達爾、小李、香香、丫丫。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）
對於解散決定，不久前才舉行6周年見面會的「最近紅什麼」只表示，「在團員們的深思熟慮後決定解散，我們將於2023年12月30日更新我們最後一支影片。」而YouTube頻道最後更新日為12月30日，之後頻道仍會保留，不會刪除。

不過，「最近紅什麼」也強調，5名團員壘包、達爾、小李、香香、丫丫在2024年新的開始分別以不同的樣貌繼續陪伴著大家，「希望粉絲能諒解這次艱難的決定」。

最近紅什麼聲明全文：

大家好，我們是最近紅什麼！
謝謝六年半以來紅粉們的支持，這段時間我們能夠陪著紅粉們一起長大是多麼浪漫的事情，能夠在六週年見面會上見到粉絲們對我們來說更是幸福有意義；而未來的陪伴將以不同的形式進行下去。

有個重大的決定要跟大家公告：「最近紅什麼」在團員們的深思熟慮後決定解散，我們將於2023年12月30日更新我們最後一支影片。壘包、達爾、小李、香香、丫丫五個人在2024年新的開始分別以不同的樣貌繼續陪伴著大家，希望粉絲能諒解這次艱難的決定。主頻道雖然永久停更但不會刪除，頻道上的影片將永久保存在最近紅什麼。

最後再次感謝粉絲、幫助過最近紅什麼的幕後工作人員以及合作過的創作者們，謝謝你們一直以來的支持、包容與照顧。讓我們好好珍惜2023年剩下的日子，謝謝大家。
#最近紅什麼

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