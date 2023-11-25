台灣最強中部景點曝光！前9月「700萬人造訪」　拚贏北港朝天宮

2023停更YouTuber名單更新！阿神7組人馬震撼宣布　視網膜喊累了

▲2023年市YouTuber停更元年，截至目前為止，加上最新的「最近紅什麼」，已有阿神、眼球中央電視台、這群人TGOP等6組人馬宣布停更。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲2023年市YouTuber停更元年，截至目前為止，加上最新的「最近紅什麼」，已有阿神、眼球中央電視台、這群人TGOP等6組人馬宣布停更。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣YouTuber界近期第一名洗牌，YouTuber「奇軒Tricking」10個月衝破800萬訂閱創紀錄，不過卻也有不少資深YouTuber震撼宣布停更訊息，加上今（25）凌晨官宣解散的「最近紅什麼」，累計已有7組人馬停更。《NOWnews今日新聞》更新以下2023停更YouTuber名單，一探YouTuber各自說明停更的緣由。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌看電影了沒　停更時間：1月12日

中國經典電影解說YouTube頻道，經營超過6年，產出影片流量超過7億，擁89.2萬訂閱，但卻在今年初震撼宣布「停更，再見。」表示未來頻道將不再更新影片。至於原因，「看電影了沒」說明「這是一個考慮了很久的決定，但停更不代表我們不再踐行對電影的熱愛」。

📌眼球中央電視台　停更時間：5月31日

成立8年的「眼球中央電視台」擁有超過113萬訂閱，但主持人視網膜、眼肉芽今年愚人節突在社群宣布6月1日起將停止更新。至於停更原因，視網膜說頻道已經走向規模化、團隊化，現在不只要兼顧內容，同時還要兼顧商業的考量，「 覺得創作的時間被壓縮了，可能只剩50％，像是現在稿子也都是寫手在寫 」，他對此感到很疲乏，最終才決定要停更。

▲「眼球中央電視台」5月31日後停更，主持人視網膜表示原因是「累了」。（圖／翻攝眼球中央電視台YT）
▲「眼球中央電視台」5月31日後停更，主持人視網膜表示原因是「累了」。（圖／翻攝眼球中央電視台YT）
📌卡提諾狂新聞　停更時間：9月16日

擁有104萬訂閱者的「卡提諾狂新聞」開播7年多，是台灣以詼諧風格對新聞事件進行針貶的創始始祖，但卻在9月16日發出最新一期狂新聞，並在影片中說明「停更主因還是錢錢錢，影片黃標沒有收益，小編爆肝哭天喊地，百萬訂閱沒有意義」。

▲最早以詼諧模式對於新聞事件作針貶的「卡提諾狂新聞」，從7年前開始持續週更至今，不料今（16）日最新一集標題竟寫上大大的「最後一集」。（圖／YT@卡提諾狂新聞）
▲卡提諾狂新聞9月16日「最後一集」。（圖／翻攝卡提諾狂新聞YouTube）
📌好味小姐　宣布時間：9月20日

擁有超過70萬訂閱的「好味小姐」9月20日也突然宣布「之後將暫停更新」，原因是是「愛貓蛋捲」突然病逝，消息曝光也引發大批粉絲不捨，紛紛湧入粉專替他們加油打氣，更表示會耐心等待回歸的那天。目前好味小姐影片正常更新，最新是1天前的「養貓真的累」，吸22萬觀看。

▲70萬粉絲訂閱的YTR「好味小姐」，今（20）日也突然宣佈，理由是因為愛貓蛋捲突然病逝。（圖YT@好味小姐腦波弱）
▲好味小姐9月20日也突然宣布暫時停更，理由是因為愛貓蛋捲突然病逝。（圖／翻攝好味小姐腦波弱YouTube）
📌阿神　停更時間：10月15日

擁有超過300萬訂閱的知名遊戲YouTuber「阿神」，9月10日突在社群平台宣布「阿神頻道10月15日起永久停止更新」。阿神表示，過去14年幾乎所有時間都花在電腦前面，每天產出影片，現在做YouTuber對自己來說是一種負擔，覺得很累，但最累的不在於玩遊戲、拍片、剪影片字幕，而是永遠摸不透 YouTuber 的演算法。

▲300萬訂閱的阿神宣布10月15日停更。（圖／阿神Twitter）
▲300萬訂閱的阿神宣布10月15日停更。（圖／阿神Twitter）
📌最近紅什麼　停更時間：12月30日

擁有53萬訂閱的YouTuber團體「最近紅什麼」，今（25）凌晨無預警官宣解散消息，表示12月30日更新最後一支影片後，頻道永久停更。感性喊話粉絲：「謝謝你們一直以來的支持、包容與照顧。」不過，官宣聲明中沒有提及解散原因，但停更後壘包、達爾、小李、香香、丫丫5名團員，在2024年會以新的開始繼續陪伴大家。

▲「最近紅什麼」上傳鞠躬照告別粉絲，宣布12月30日解散並停更。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）
▲「最近紅什麼」上傳鞠躬照告別粉絲，宣布12月30日解散並停更。（圖／翻攝最近紅什麼臉書）
📌這群人TGOP　停更時間：明年

成立13年的「這群人TGOP」8月時拋出「明年將會找一個適合時間停更」的消息，成員展榮表示「這個決定，是我們這群人所有的團員經歷了好幾個月的討論所達成的共識」展榮強調「停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表『這群人』這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給他們一些時間，讓他們得以用不同方式回到大家面前。

▲這群人TGOP宣布明年將停更。圖為其2018年首場粉絲見面會（圖／NOWnew資料照）
▲這群人TGOP今年8月時突宣布明年將停更。圖為其2018年首場粉絲見面會（圖／NOWnew資料照）

53萬YouTuber「最近紅什麼」宣布解散　5成員鞠躬告別：永久停更

台灣YouTuber新第一人是他！不到一年771萬訂閱　9部短片觀看破億

YouTuber翻車元年！蕾菈、Joeman持毒遭逮　10大網紅出事懶人包

「YouTube界唯一清流」爆手遊業配造假　百萬YouTuber尊道歉認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞