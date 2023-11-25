2023停更YouTuber名單更新！阿神7組人馬震撼宣布　視網膜喊累了

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中國經典電影解說YouTube頻道，經營超過6年，產出影片流量超過7億，擁89.2萬訂閱，但卻在今年初震撼宣布「停更，再見。」表示未來頻道將不再更新影片。至於原因，「看電影了沒」說明「這是一個考慮了很久的決定，但停更不代表我們不再踐行對電影的熱愛」。
📌眼球中央電視台 停更時間：5月31日
成立8年的「眼球中央電視台」擁有超過113萬訂閱，但主持人視網膜、眼肉芽今年愚人節突在社群宣布6月1日起將停止更新。至於停更原因，視網膜說頻道已經走向規模化、團隊化，現在不只要兼顧內容，同時還要兼顧商業的考量，「 覺得創作的時間被壓縮了，可能只剩50％，像是現在稿子也都是寫手在寫 」，他對此感到很疲乏，最終才決定要停更。
📌卡提諾狂新聞 停更時間：9月16日
擁有104萬訂閱者的「卡提諾狂新聞」開播7年多，是台灣以詼諧風格對新聞事件進行針貶的創始始祖，但卻在9月16日發出最新一期狂新聞，並在影片中說明「停更主因還是錢錢錢，影片黃標沒有收益，小編爆肝哭天喊地，百萬訂閱沒有意義」。
📌好味小姐 宣布時間：9月20日
擁有超過70萬訂閱的「好味小姐」9月20日也突然宣布「之後將暫停更新」，原因是是「愛貓蛋捲」突然病逝，消息曝光也引發大批粉絲不捨，紛紛湧入粉專替他們加油打氣，更表示會耐心等待回歸的那天。目前好味小姐影片正常更新，最新是1天前的「養貓真的累」，吸22萬觀看。
📌阿神 停更時間：10月15日
擁有超過300萬訂閱的知名遊戲YouTuber「阿神」，9月10日突在社群平台宣布「阿神頻道10月15日起永久停止更新」。阿神表示，過去14年幾乎所有時間都花在電腦前面，每天產出影片，現在做YouTuber對自己來說是一種負擔，覺得很累，但最累的不在於玩遊戲、拍片、剪影片字幕，而是永遠摸不透 YouTuber 的演算法。
📌最近紅什麼 停更時間：12月30日
擁有53萬訂閱的YouTuber團體「最近紅什麼」，今（25）凌晨無預警官宣解散消息，表示12月30日更新最後一支影片後，頻道永久停更。感性喊話粉絲：「謝謝你們一直以來的支持、包容與照顧。」不過，官宣聲明中沒有提及解散原因，但停更後壘包、達爾、小李、香香、丫丫5名團員，在2024年會以新的開始繼續陪伴大家。
📌這群人TGOP 停更時間：明年
成立13年的「這群人TGOP」8月時拋出「明年將會找一個適合時間停更」的消息，成員展榮表示「這個決定，是我們這群人所有的團員經歷了好幾個月的討論所達成的共識」展榮強調「停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表『這群人』這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給他們一些時間，讓他們得以用不同方式回到大家面前。