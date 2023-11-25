年輕人冬天超愛穿洞洞鞋「加襪子」！真實起源曝光：總統都這樣穿
穿搭流行時尚趨勢，總有著幾十年一循環的都市傳說，例如牛仔褲、寬褲等，都曾印證這個道理。近期又有男子目睹，路上一堆人穿著洞洞鞋，卻又搭配著襪子，讓他相當困惑「怎這樣穿」，隨即有不少年輕人解答原因，而這種穿法的起源也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
一位男網友在臉書社團《路上觀察學院》上貼出自己眼前的景象，兩名年輕人分別穿著洞洞鞋、拖鞋，卻又搭配上搭配襪子，看起來有些矛盾的搭配，也讓他忍不住發文提出疑問：「為什麼一群人這樣穿？」
貼文曝光後，立刻引出許多會這樣穿搭的年輕人解釋，雖然洞洞鞋穿起來舒適，然而近期室外溫度驟降，只單穿拖鞋或洞洞涼鞋，會讓腳吹著冷風，而若是穿上了襪子，則可以在兼具舒適性的同時，又能保暖腳部，才會成為洞洞鞋愛好者的穿搭默契。
但其實穿「洞洞鞋＋襪子」這種穿法的穿搭始祖，應該可以說是前美國總統「小布希」（George Bush），他在2007年時，被媒體捕捉到身穿一雙黑色Crocs洞洞鞋，但卻加上了黑色短襪，在當時被評為「時尚災難」，卻也反倒讓Crocs洞洞鞋再度爆紅，更被封上「布希鞋」的新名號。
而Crocs設計洞洞鞋的最初目的，是想要做出一雙方便划船運動時穿著的鞋子，外部採用防水防滑的材質，並附上可轉動的防滑帶，以及佈滿鞋體的洞洞，讓水從鞋內排出，不讓水殘留鞋子內部，導致穿著者腳被泡爛。