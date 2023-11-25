科技公司突改週休三日！薪水福利不變「工時再縮短」 老闆曝內幕
歐美有部分國家、企業已經開始試行「週休三日」，而這股風潮也逐漸影響到亞洲國家。近期在中國大陸廣東省深圳市，就有一間科技公司宣布實施「週休三日」，同時還縮短每日工時為6.5小時，而且「薪水福利」完全不變，該公司老闆也說出作出此決策的內幕。
記者潘毅／綜合報導
綜合陸媒報導，位於廣東深圳的仟溢視訊科技有限公司，在本月15日時發出人事公告，指出「為提高職員工作效率和創造力」，將從11月20日開始執行「四天工作制」，除了法定的週末兩天休假之外，每週三全體員工都能帶薪休假，且「薪資、其他福利」都維持不變。
除此之外，仟溢公司還將每天上下班時間進行調整，上班時間為上班10點，下班為16點30分，而中午除必要午餐時間，不另設午休時間，等於每天上班時間縮短為6.5小時。
這份公告也在中國網路上掀起一陣熱議，不少人對該公司改制「週休三日」感到羨慕。而仟溢公司負責人徐先生也出面解釋內幕，坦言自己公司規模不大，所有員工加上自己也才6個人，主業務是負責一些國外公司的材料採購，過去工作時間為早上8點半到下午6點，但發現員工都能在時間內完成大部份工作，因此才想到縮短工時、增加休息日，讓員工創造力提升。
再回頭看向台灣，今年3月份時，才有民眾發起提案，希望能效仿外國「週休三日」，讓台灣成為亞洲領頭羊，不過勞動部也在6月7日時回應：「目前國內面臨缺工，現階段不可能全面強制執行」。
不過台灣也早已經有執行「週休三日」的公司，位於台中的「美門整合行銷」公司，老闆加員工共5人，而他們早在2021年起，開始週五、週六、週日3天不用上班，採彈性上下班制、不用打卡，病假、事假也都不扣薪，最終執行下來，公司營業額也沒有太大影響，公司同仁卻對工作模式滿意度更高了。