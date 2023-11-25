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桃園35周孕婦控吃半熟蛋險早產　衛生局介入調查！瓦城最新回應曝

▲桃園傳出一名懷孕35周孕婦，16日和親友前往桃園大江購物中心瓦城旗下的「大心新泰麵食」用餐，4人點了3樣餐點，沒想到當晚就有3人上吐下瀉緊急就醫，懷疑是半熟蛋引起，圖非當事店家。（示意圖／翻攝自「大心」臉書）
▲桃園傳出一名懷孕35周孕婦，16日和親友前往桃園大江購物中心瓦城旗下的「大心新泰麵食」用餐，4人點了3樣餐點，沒想到當晚就有3人上吐下瀉緊急就醫，懷疑是半熟蛋引起，圖非當事店家。（示意圖／翻攝自「大心」臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

桃園傳出一名懷孕35周孕婦，16日和親友前往桃園大江購物中心瓦城旗下的「大心新泰麵食」用餐，4人點了3樣餐點，沒想到當晚就有3人上吐下瀉緊急就醫，懷疑是半熟蛋引起，該名孕婦距離生產期還有兩週，醫師還警告有早產風險。

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據其他媒體報導投訴人說法，由於黃婦懷孕35周，隨時都有早產可能，住院6天後出院，事後她向店家反應，卻得到「會再幫我們把蛋煮熟一點」的答案，認為店家態度消極。他們也在Google評論中發現，原來早在他們前一日，已經網友也反應上吐下瀉的問題。

▲一名孕婦到「大心新泰麵食」用餐，當晚上吐下瀉緊急就醫，懷疑是餐點中的半熟蛋引起。（示意圖／取自pixabay）
▲一名孕婦到「大心新泰麵食」用餐，當晚上吐下瀉緊急就醫，懷疑是餐點中的半熟蛋引起。（示意圖／取自pixabay）
而桃園市衛生局也於20日接獲民眾申訴，隨即派員前往「大心新泰式麵食-大江店」查核食材原料、烹調製程與作業環境衛生，而作業人員近期也無身體不適情況，作業區衛生清潔度尚可，惟熟食使用砧板有較深切痕，已責令業者立即汰換。

瓦城集團今（25）日也發出聲明，強調於第一時間收到顧客反應即啟動內部查核機制，並針對外部供應商持續調查。同時配合衛生局於11月20日進行店內環境檢查，後並無缺失，且經衛生局同意於當日18:00恢復營業。當日衛生局也帶回相關食材進一步檢驗，但因為現場已沒有同一批的檢體（半熟溏心蛋），衛生局仍採集非同批檢體，據知將於14個工作天左右回覆檢驗報告。

瓦城再次強調，第一時間有致電表達探望該名孕婦，更於住院期間持續關懷情況，主管並於11月20日到院關懷。而該孕婦出院返回台中住處後大心主管亦多日親自前往探望。深表遺憾之外，也將靜待衛生局檢驗結果，並持續對該顧客保持聯繫，希望提供必要之協助。

大心聲明稿全文：
大心於第一時間收到顧客反應即啟動內部查核機制，並針對外部供應商持續調查。同時配合衛生局於11/20進行店內環境檢查，經檢查後並無缺失，且經衛生局同意於當日18:00恢復營業。當日衛生局帶回相關食材進一步檢驗，據知將於14個工作天左右回覆檢驗報告。

大心對於顧客的健康安全極盡關心之責，不僅第一時間致電表達探望該名孕婦，更於住院期間持續關懷情況，主管並於11/20到院關懷。

所幸該孕婦目前已於11/22出院返回台中住處；大心主管亦親自前往探望，11/23及11/24仍持續與顧客丈夫碰面表達關懷之意。

大心極度重視顧客的飲食安全，對該孕婦用餐後身體不適深表遺憾，現階段將靜待衛生局檢驗結果，並持續對該顧客保持聯繫，希望提供必要之協助。

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