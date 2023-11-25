金馬紅毯／林青霞暴瘦5kg領終身成就獎！張叔平設計戰袍氣場全開
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點20分登場，由楊千霈、曹佑寧擔任主持人，壓軸現身的是獲頒終身成就獎的林青霞，她穿著好友張叔平設計的白色開襟洋裝，罩上黑色亮片長外套，簡約而不失盛重的裝扮，綁上黑色腰帶更顯雍容華貴，加上氣場過人，一點都看不出來歲月的痕跡。
記者江芷稜／台北報導
69歲的林青霞當年以電影《窗外》出道一鳴驚人，今年是《窗外》上映的第50年，她笑稱想跟導演李安、作家瓊瑤敘舊見面，也表示轉型作家後會繼續努力推出新作品，正在醞釀第5本書。被問到如何保養美貌的祕訣，為了金馬獎瘦身5公斤的林青霞謙虛地說，「我不值得取經，我是晚睡晚起夜貓子，大家不要跟我學」。
眾所矚目的林青霞蒞臨盛會，所有明星都很期待見到女神，在旁邊幫忙舉麥克風的星光大道主持人曹佑寧，更是緊張到手不斷發抖，林青霞看著他麥克風舉得越來越高，忍不住笑著抬起手，壓著他的手安撫，楊千霈開玩笑說：「你為什麼偷摸我們青霞姐姐？」林青霞開玩笑說：「快塞到我嘴巴裡了。」以幽默風趣的態度為晚輩打圓場。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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