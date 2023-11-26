楊銘威半夜冒雨殺去慶功宴恭喜方志友　知道她會得金馬才跟她結婚

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當演員當了13年，方志友一直都跟三金典禮沾不上邊，這次終於首度登上金馬獎，還成功鍍金，她笑說一直有「特別的感覺」存在，上台拿獎盃還感到一道聖光，「有寧靜、神聖的感覺」。事實上，李安透露方志友是「最佳女配角」評選裡激戰最久的，方志友坦言有嚇到，認為其他入圍者劉奕兒、陳意涵、萬芳、梁雍婷都是優秀演員，謙虛表示：「非常感謝把獎頒給我，其他人都很好，真的只是剛好而已（指自己）。」
方志友透露為了金馬有備而來，「我今天有超多幸運物，披巾是靜雯姐給的，梳化團隊也是金馬梳化團」，冥冥之中註定得獎，直言：「真的很開心。」分享喜悅的同時，方志友的老公楊銘威也驚喜到場，他頂著素顏留著鬍子，一點男明星氣質都沒有，畢竟主場還是要留給摘金的太太，而楊銘威見到老婆還在受訪，最後低調離場，以行動力支持太太，愛意溢於言表。
方志友最後表示，早前拍過電影，後來工作都已電視劇為主，之後再接觸到舞台劇，她發現只要是演戲，自己全部都喜歡，「我也喜歡電影，沒有導演，我就沒有機會站上舞台，電視、電影、舞台劇我都喜歡」，她很願意繼續嘗試不同角色，「我什麼都接，都來找我，我要賺錢！」
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