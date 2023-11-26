小S現身愛女生日趴！被問一句爆氣「人生最羞辱的一刻」：死孩子

楊銘威半夜冒雨殺去慶功宴恭喜方志友　知道她會得金馬才跟她結婚

▲《本日公休》方志友第一次拿金馬獎，楊銘威（右）到場祝福。（圖／記者葉政勳攝、黃雅琪攝）
▲《本日公休》方志友第一次拿金馬獎，楊銘威（右）到場祝福。（圖／記者葉政勳攝、黃雅琪攝）

記者陳雅蘭／台北報導

第60屆金馬獎圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，陸小芬主演的《本日公休》雖然入圍「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」4獎項，最後僅方志友拿下女配，洪佩瑜、陳建騏、吳念真得電影歌曲；在凌晨2點半的慶功宴上，儘管下著雨，楊銘威仍到會場祝老婆方志友順利摘金，意外的彩蛋驚喜眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《本日公休》慶功宴，圖為陳建騏（左起）、洪佩瑜、導演傅天余、李安、李屏賓、陸小芬、傅孟柏、方志友。（圖／記者葉政勳攝）
▲《本日公休》慶功宴，圖為陳建騏（左起）、洪佩瑜、導演傅天余、李安、李屏賓、陸小芬、傅孟柏、方志友。（圖／記者葉政勳攝）
方志友為了金馬獎斷食36小時，餓昏頭只好在頒獎典禮前，喝了公公準備的愛心雞湯；如今拿下獎盃，她開心表示：「36小時沒吃很值得！」方志友透露一得獎，老公楊銘威就開玩笑跟經紀人說：「我就是知道她會得金馬才跟她結婚，從入圍我就覺得是她。」放閃方式與眾不同。

當演員當了13年，方志友一直都跟三金典禮沾不上邊，這次終於首度登上金馬獎，還成功鍍金，她笑說一直有「特別的感覺」存在，上台拿獎盃還感到一道聖光，「有寧靜、神聖的感覺」。事實上，李安透露方志友是「最佳女配角」評選裡激戰最久的，方志友坦言有嚇到，認為其他入圍者劉奕兒、陳意涵、萬芳、梁雍婷都是優秀演員，謙虛表示：「非常感謝把獎頒給我，其他人都很好，真的只是剛好而已（指自己）。」

方志友透露為了金馬有備而來，「我今天有超多幸運物，披巾是靜雯姐給的，梳化團隊也是金馬梳化團」，冥冥之中註定得獎，直言：「真的很開心。」分享喜悅的同時，方志友的老公楊銘威也驚喜到場，他頂著素顏留著鬍子，一點男明星氣質都沒有，畢竟主場還是要留給摘金的太太，而楊銘威見到老婆還在受訪，最後低調離場，以行動力支持太太，愛意溢於言表。

方志友最後表示，早前拍過電影，後來工作都已電視劇為主，之後再接觸到舞台劇，她發現只要是演戲，自己全部都喜歡，「我也喜歡電影，沒有導演，我就沒有機會站上舞台，電視、電影、舞台劇我都喜歡」，她很願意繼續嘗試不同角色，「我什麼都接，都來找我，我要賺錢！」

▲方志友以《本日公休》拿下金馬女配角。（圖／記者葉政勳攝）
▲方志友以《本日公休》拿下金馬女配角。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊銘威到《本日公休》慶功宴祝福方志友。（圖／記者黃雅琪攝）
▲楊銘威到《本日公休》慶功宴祝福方志友。（圖／記者黃雅琪攝）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

更多「金馬60星光熠熠」相關新聞。

金馬60／方志友拿最佳女配下台痛哭：楊銘威紅毯會從22樓鋪到1樓

金馬60／方志友獲「最佳女配」哭了！向亡父報喜　林柏宏幫拉裙擺

金馬60／方志友暴肥24公斤！地獄式瘦身「險爬出11樓窗戶偷吃」

金馬60／吳慷仁奪帝忘謝女友！邵雨薇悄送抱抱　李心潔讓他留陰影

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞