5大影后頒獎「3個出包」！陳淑芳叫錯林品彤名 謝盈萱最大包已過
2023年第60屆金馬獎昨（26）日晚間揭曉，一次請出5大影后陳淑芳、陳湘琪、李心潔、桂綸鎂、謝盈萱共同頒發「最佳女主角」獎，沒想到83歲「國民阿嬤」陳淑芳緊張叫錯入圍者姓名，接連「3個影后都失誤出包」，李心潔看小抄、桂綸鎂卡詞，謝盈萱則被網友揶揄「已出過最大包」，挺住壓力，意外讓典禮增添笑聲。而年僅12歲的林品彤以《小曉》勇奪金馬獎「史上最年輕影后」，受評審團總召李安大讚是「天才」演員。
記者蕭涵云/台北報導
本屆金馬獎最大亮點，特別邀請陳淑芳率領陳湘琪、李心潔、桂綸鎂、謝盈萱5大影后，共同頒發本屆「最佳女主角」獎項，將逐一介紹胡伶《菠蘿，鳳梨》、林品彤《小曉》、鍾雪瑩《填詞撚》、陸小芬《本日公休》、余香凝《白日之下》入圍者與作品。
5大影后難得齊聚的華麗陣容實在太耀眼！沒想到身經百戰的她們，擔任頒獎人也很緊張，一個不小心接連失誤、頻頻卡詞，「3個影后都出包」。83歲「國民阿嬤」陳淑芳介紹最年輕入圍者林品彤時，一時緊張忘記她的名字，口誤叫成「子彤」，掀起全場大笑。
陳淑芳先是一愣、隨即穩住場面，自嘲「唉喲，我好緊張喔！因為我年紀大，她怎麼那麼小就要奪金馬，真的很奇怪欸！」還讓全台公認「國民阿嬤」的陳淑芳忍不住喊，「我都83歲才得到，她怎麼12歲就要得啦」，幽默直呼「我故意的」巧妙化解尷尬。
沒想到這一段臨時插曲，就像骨牌效應般，讓接下來出聲的影后們全慌了。李心潔為避免自己也跟著出錯，在唸出入圍者鍾雪瑩名字前，乾脆大方看著手中小抄；看似淡定的桂綸鎂，不小心卡詞後，忍不住嬌嗔「噢！天啊，我被你們搞亂了」，坦率舉動讓網友們紛紛笑喊「太可愛」、「忘詞會傳染」。
好在排序最後開口的謝盈萱，挺住壓力、流暢完成介紹詞。還讓長期關注金馬獎頒獎典禮的鐵粉，開玩笑說「因為謝盈萱已經出過最大包了」，大膽揶揄影后先前在金鐘獎獲獎致詞時，搞錯獎項還不小心飆髒話的糗事。
年僅12歲的林品彤，前年以《美國女孩》入圍第24屆台北電影獎最佳新演員嶄露頭角，本屆金馬獎成功演活《小曉》中的過動症孩童，勇奪「最佳女主角」，刷新「史上最年輕影后」紀錄。入圍時已超越《嘉年華》文淇年僅14歲入圍最佳女主角的紀錄，奪獎後更打破中國女星李小璐16歲奪金馬影后的紀錄；受評審團總召李安大讚是「天才」演員。