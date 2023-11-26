不可以色色！「鋼鐵香蕉」全球市占率第一 真實用途曝：家裡必備
史上最硬的香蕉！日本廣島縣一間公司「IRON FACTORY IKEDA」推出鋼鐵製成的「香蕉鐵鎚DX」，目前是全球市占率第一名，因為他們是世界上唯一生產這個商品的廠商，售價為日幣1萬1877元（約台幣2456元），奇葩的創意點子迅速引起各界關注。鋼鐵香蕉的模樣曝光後，不只有網友笑喊「確實算是家裡必備」，也出現不少老司機表示「不可以色色！」
記者賴禹妡／綜合報導
廣島廠商「IRON FACTORY IKEDA」22日在社群平台X（推特前身）上宣布，自家的鋼鐵香蕉目前是全球市占率第一名，因為世界上只有他們在販售這款商品，「我們是唯一也是全球第一」。如此奇葩的商品迅速引起了網路熱議，網友們忍不住直呼「是鋼鐵悟空獸的香蕉嗎？」、「確實算是家裡必備」，還有老司機笑喊「不可以色色！」
而這根鋼鐵香蕉的真實用途，其實是一支造型特殊的鐵鎚，「IRON FACTORY IKEDA」2019年將菲律賓產香蕉內部技術金屬化處理，製作出全球唯一「香蕉槌」，當時許多人向「IRON FACTORY IKEDA」許願想要一根香蕉鐵鎚，因此他們在2020年又推出產品「香蕉鐵鎚DX」，長度約20公分，價格為日幣1萬1877元，重量約1.5公斤，且標榜在攝氏1千度的環境下也能使用，滿足了許多人想用水果敲釘子的願望。
事實上，「IRON FACTORY IKEDA」原本就是一個擅長製造有趣產品的廠商，他們還曾在廣島福山城築城400週年，製作出全高只有「0.217mm」的福山城，大小和一根頭髮粗度差不多，據稱比例是真實福山城的17萬分之1，甚至還要利用顯微鏡來觀賞，最終這座城也被捐給福山市政府收藏。