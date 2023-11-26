網紅cheap嗆「台南牛肉湯比不上A5和牛」！他求在地人給口袋名單
百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質，比不上日本A5和牛，慘遭網友砲轟；事件也引發另名網紅我是小生關注，他直言「一個真正的台南人，當我們牛肉湯被踢館的時候，絕對不是筆戰，而是口袋名單拿出來往對方臉上砸」，不少網友在底下拿出珍藏名單。
記者孫唯容／綜合報導
近期有社群媒體網友討論2025年紐西蘭鮮乳來台免關稅可能衍生的相關問題，擔心台南牛肉湯因此受衝擊，百萬網紅cheap留言回應「牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」該發言引發網友怒火。
網紅我是小生則發文強調，「一個真正的台南人，當我們牛肉湯被踢館的時候，絕對不是筆戰，而是口袋名單拿出來往對方臉上砸」更點名cheap，邀請他來台南，要請喝牛肉湯，不過他也在留言處打趣說道「自己就是想騙口袋名單」，依然有不少網友紛紛拿出壓箱名單表示「小東路阿牛的牛腩湯料多實在」、「推薦永康劉家莊，特別推薦牛尾爐」、「石精臼牛肉湯」、「三大牛肉火鍋歡迎您」、「西門路四段，小北牛肉湯」、「安和路阿琴」等；不過也有網友直言「真正的台南人是不可能拿出珍藏名單」、「問就是文章牛肉湯，同是台南人，相煎何太急，同志們！名單要捍衛到底不能亡啊！」、「請觀光客都去排六千跟文章」。