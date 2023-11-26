網紅cheap嗆「台南牛肉湯比不上日本和牛」！黃偉哲力挺牛肉湯
近期有社群媒體網友討論2025年紐西蘭鮮乳來台免關稅可能衍生的相關問題，擔心台南牛肉湯因此受衝擊，百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質，比不上日本A5和牛，慘遭網友砲轟；對此，台南市長黃偉哲今（26）日也在臉書發聲力挺台南牛肉湯，他表示，天生食材必有用「獨門美味舉世無雙」。
記者孫唯容／綜合報導
黃偉哲說，不同的自然環境造就的風土條件，會讓農產食材呈現獨特的韻味。獨特的韻味，搭配不同的料理手法，造就千變萬化的滋味。就像同樣是麵食，拉麵、拌麵、刀削麵、湯麵，透過不同的麵粉、刀法、湯頭、製程，每一碗成品都和古希臘知名的哲學問題一樣：「我們無法踏進同一條河兩次」。我們無法品嘗同一份美食兩次。
黃偉哲表示，台南牛肉湯，這兩天引起大家的討論，事實上，這幾年市府除了積極應對台紐貿易協定後，對於牛肉產業可能的影響，也一直努力提升台南牛肉湯的印象質感。「台南牛肉湯，最大的特色，就是溫體新鮮、產地直送，精選適合入湯的部位，在毫秒之間完成一期一會的邂逅。」
黃偉哲也說，精緻飲食（Fine dining），是台灣近年來逐漸受矚目的課題，市府會積極推動產學合作，讓台灣美食之都，在世界上具備更加獨特的招牌。