UNIQLO「隱藏服務」曝光！內行免費爽用好幾年　一堆人不知超虧

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貼文曝光後，不少內行人立刻回應「UNIQLO門市不是有提供免費修改嗎？試穿上去請試衣間的人員協助你看看」、「UNIQLO門市就有提供修改的服務喔，印象中790以上的單品修改免錢」、「直接去試衣間說要修改，如果是結帳過的褲子要記得帶發票單據」。
事實上，根據UNIQLO官網說明，實體店鋪購買長褲商品如果需要修改，需要攜帶連同發票、購物明細至店鋪；而網路商店購買的長褲商品也可以至實體店舖進行長度的修改，但請務必將需修改長度的長褲商品，連同商品清單一起帶至實體店舖，如果不小心遺失，可以使用手機登入會員，出示網路商品購買紀錄。
而UNIQLO會根據不同商品結帳價格及修改方式不同，跟顧客酌收費用，以下是官方說明兩種縫法的收費標準，提供給有需求的民眾參考：
🟡平針縫法
統一發票結帳單價為「$790元以上的商品可免費修改」，未滿$790元則酌收$100元。
🟡藏針縫法
統一發票結帳單價為「$790元以上的商品可免費修改」，未滿$790元則酌收$100元。
而如遇有合購價等價格優惠時，修改褲長之收費方式以店舖內公告為準，值得注意的是，部分褲款為維持原來的版型，故於實體店舖無提供修改服務，民眾也要特別注意，本週12月1日UNIQLO將舉行年末感謝祭，大家如果要採買褲裝，購買前都可以詢問店員該款褲子版型是否能進行修改哦！