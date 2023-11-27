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UNIQLO「隱藏服務」曝光！內行免費爽用好幾年　一堆人不知超虧

▲日本國民品牌UNIQLO在台灣因為物美價廉，加上衣服耐穿的特性，國民度也相當高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本國民品牌UNIQLO在台灣因為物美價廉，加上衣服耐穿的特性，國民度也相當高。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來平價服飾在台灣吹起風潮，國內外品牌都進駐百貨或者開獨立門市，像是UNIQLO、H&M、NET等等，也都積極搶攻小資族、學生的客群。然而，就有網友討論自己到UNIQLO買衣服回家之後，卻發現褲子的長度很不對勁，讓他非常苦惱。貼文曝光後，意外釣出內行人透露「門市其實有提供免費修改的服務」，貼文瞬間引起熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「有沒有人去UNIQLO買9分褲之後，然後不知道怎麼去修改褲長的？每次都說是9分褲，但穿起來超像一般的長褲，網路上一堆數字看起來也很難懂，有沒有可以分享一下168公分的男生如果買9分褲，要修改多少長度？」

▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友分享自己去UNIQLO買了褲子但長度不符，意外釣出內行人透露「褲子可以免費修改資訊」。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少內行人立刻回應「UNIQLO門市不是有提供免費修改嗎？試穿上去請試衣間的人員協助你看看」、「UNIQLO門市就有提供修改的服務喔，印象中790以上的單品修改免錢」、「直接去試衣間說要修改，如果是結帳過的褲子要記得帶發票單據」。

事實上，根據UNIQLO官網說明實體店鋪購買長褲商品如果需要修改，需要攜帶連同發票、購物明細至店鋪；而網路商店購買的長褲商品也可以至實體店舖進行長度的修改，但請務必將需修改長度的長褲商品，連同商品清單一起帶至實體店舖，如果不小心遺失，可以使用手機登入會員，出示網路商品購買紀錄。

▲平價服飾因為會有新進款式加上季節輪替問題，所以基本上都是採取「浮動制」的模式經營，UNIQLO也不例外。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO的褲子如果單價超過790元的話，可以免費修改褲長。（圖／記者蕭涵云攝）
而UNIQLO會根據不同商品結帳價格及修改方式不同，跟顧客酌收費用，以下是官方說明兩種縫法的收費標準，提供給有需求的民眾參考：

🟡平針縫法
統一發票結帳單價為「$790元以上的商品可免費修改」，未滿$790元則酌收$100元。

🟡藏針縫法
統一發票結帳單價為「$790元以上的商品可免費修改」，未滿$790元則酌收$100元。  

而如遇有合購價等價格優惠時，修改褲長之收費方式以店舖內公告為準，值得注意的是，部分褲款為維持原來的版型，故於實體店舖無提供修改服務，民眾也要特別注意，本週12月1日UNIQLO將舉行年末感謝祭，大家如果要採買褲裝，購買前都可以詢問店員該款褲子版型是否能進行修改哦！

▲國民品牌UNIQLO在APP上推出會員限定隱藏優惠，抽獎「免費商品體驗」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO在12月1日開始舉行年末感謝祭的活動，屆時將吸引不少想撿便宜的小資族上門。（圖／記者蕭涵云攝）

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