騎Gogoro不用換電池他爽到！收到帳單後悔了 眾推2方案拼贏油車
隨著環保意識抬頭，加上中央及政府努力推動補助，不少人都將油車換成電動機車，期盼在2023年可以達成電動機車佔比35%的目標，而台灣目前電動機車市場以Gogoro為最大宗，市佔率高達7成5，不過由於相對其他品牌來說發展的較早，最近有些電池老舊的問題被抱怨連連。然而近日有車主一直都是使用「電池充電座」的方式騎乘Gogoro，因而不用到換電站換電池，相當方便，但收到帳單之後也讓他直呼後悔，引起不少車主熱烈討論，給予Gogoro兩個提案，若想跟油車力拼不得不改革。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「當初買Gogoro時就直接安裝居家充電器，一來是因為上班地方偏僻沒有換電站，二來想說應該可以省下一些月費，結果幾個月帳單下來，無論是在家充電還是到電池換電站換電池，通通都是要收一樣費用的......最近電池品質這麼差，真的考慮換油車了，至少不用擔心電力不足半路拋錨」。
貼文一出，不少Gogoro車主紛紛回應「都買充電器了月租費還跟換電一樣，甚至還要自己付充電的錢，真的不合理」、「居家充電不但沒有省費用，器材和電費都要自己負擔」、「居家充電這點應該要有折扣才對，Gogoro竟然到現在都沒有推出這種個別化方案」、「用自己家的電充電，結果還要另外收電池費，連優惠都不肯給」。
事實上，Gogoro在推出的初期，因為還有換電站設置不足的問題，因此針對偏遠地區的客戶，推出這種電池充電座。開放特定地區使用者租借GoCharger及及GoCharger Plus；2018年下半年，Gogoro宣布發售GoCharger整新品，發售則為買斷制，並更名為GoCharger標準座及GoCharger快充座，但即便自己充電電池月租費相同、電費要自付，仍有不少人購買，目前官網都是顯示已經「售完」。
Gogoro官方也有說明「車主每月訂購的電池服務方案不是用來支付電費，而是電池服務的費用，除了隨時取得健康、安全的智慧電池之外，再也無需負擔昂貴的電池衰退汰換成本」但這樣的說法，因應迎來「電池老舊」的衝擊問題，讓大批車主並不太買單。
統整不少車主的意見，許多人認為Gogoro在台灣發展也已經8個年頭，應該與時俱進推出不同的電池方案，未來才能夠與油車力拼，例如「提供可以在家自充的車主進行電池月租費減免，畢竟充電費要用自己的電」或者實行「自充電池買斷制」，購入新車就配給2顆全新電池，自己的電池自己保養，因每個車主的使用習慣不同，才不會造成別人用壞、過於老舊的電池頻繁出現在充電站當中。未來Gogoro如何解決電池汰換問題，抑或是否更新電池月租方案讓大部分車主滿意，將是一大課題。