最強遊樂園不是六福村！新霸主「455萬人朝聖」 台灣人改玩這裡
說到台灣的遊樂園選擇可以說是非常多，從最原本的三六九（劍湖山、六福村、九族文化村），到後來新加入競爭行列的義大世界、麗寶樂園、兒童新樂園等等，遊樂園的選擇不再單一。然而今年在聲量排行都是前幾名的劍湖山、六福村霸主地位還有保住嗎？根據觀光署最新資料統計，台灣遊樂園的最新霸主已經出爐，由位於台中的麗寶樂園奪下，前9月創下455萬人次造訪的佳績，成為台灣人遊樂園的新首選。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布遊憩地點統計，在台灣的10大遊樂園當中，最受到台灣人青睞的是位於台中的麗寶樂園，1月至9月的累積造訪人次高達455萬人，其優勢非常明顯，麗寶樂園不單單只是主題樂園，還結合了Outlet可以購物，相當適合玩一整天遊樂園後，在開啟血拼行程，是不少外縣市人到台中遊玩的首選之地。
而在統計當中，第二名是位於高雄的「義大世界」，前9月累積也有363萬人次造訪，人氣也相當不錯；第三名則是位於台北士林的「兒童新樂園」，前9月累積153萬人次造訪。至於「三六九」的現況排名其實也不至於太差，剛好佔據第四名到第六名的位置，依序是「六福村」、「劍湖山」、「九族文化村」。
後續第七名至第十名的部分，依序為「遠雄海洋公園」、「小人國主題樂園」、「頑皮世界」以及「小叮噹科學主題樂園」，前9月累積的觀光人潮就相對前幾名少，觀光人次大約落在34萬人至57萬人之間。
值得關注的是，前三名的遊客人數都是百萬等級，對比過去「三六九」的高光時刻，顯見已經有些退潮，不過像是劍湖山的水上設施「尖叫無底洞」就獲得2023年網友投票最刺激、好玩的遊樂設施，而六福村的經典雲霄飛車「笑傲飛鷹」也有第三名的成績，未來這些遊樂園該如何推出新的活動來吸引遊客，例如有人希望劍湖山「鬼屋」復活等等，確保民眾能夠一來再來，也是一大經營議題。