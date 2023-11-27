吃到飽一次貴730元！晶華、君悅、文華東方3大「飯店Buffet」漲價

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台北晶華酒店旗下的「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，即將於12月24日平安夜隨「誠品信義店」結束營業。但在熄燈前12月起將調整餐價，平日午餐由1050元漲至1580元（貴530元）、週一至週四晚餐由1150元漲至1880元（貴730元）；週五晚餐及假日午晚餐由1250漲至1880元（貴630元）。
業者表示，泰市場12月主打「萬蝦齊放」美食主題活動，將供應主廚精選逾十種蝦料理搭配不同料理手法與獨特醬料，食材全面升級而反應價格。透露週一至週五中午推出熱炒泰國胡椒蝦、生食干貝、甜蝦，晚餐及假日全時段則升級龍蝦鮑魚干貝海鮮湯、松葉蟹腳無限量供應。不過台北晶華酒店旗下最受歡迎的「栢麗廳」，目前則無調整餐價計劃。
📌台北君悅酒店「凱菲屋」：12月1日起、每人調漲100元
台北君悅酒店因考量整體人力、食材成本大幅上漲，旗下「凱菲屋」自助餐將於12月1日起，調整週五、週六日及國定假日餐價，午晚餐成人由1880元漲至1980元（貴100元）、兒童由940元漲至990元（貴50元），下午茶成人由1180元漲至1280元（貴100元）、兒童由590元漲至640元（貴50元）。平日餐價則無調整。
📌台北文華東方酒店「文華Café」：明年1月5日起、最貴漲300元
台北文華東方酒店也表示，受食材成本影響，旗下「文華Café」將自明年2024年1月5日起，週末午間時段餐價由2280元漲至2580元（貴300元）；2024年2月19日起，週一至週四平日午間參加由1380元漲至1580元（貴200元）。